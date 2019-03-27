Can dost edinme kılavuzu

Köpekler hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. İşte, 8 önemli bilgi.

KÜÇÜK IRKLAR GEZMEK İSTER

* Dişi köpek kısırlaştırıldığı takdirde hayatı boyunca bir daha hiç kanama şekillenmeyecektir. * Küçük ırk köpeklerin de tıpkı büyük ırk köpekler gibi dışarı çıkmaya, gezmeye ve egzersize ihtiyaçları vardır.

YAZIN TIRAŞ RAHATLATMAZ

* Sokak ya da barınaklardan edinilen yetişkin köpeklerin sahiplenme ve uyum davranışları yavru köpeklerden çok daha çabuk olur. * Özellikle yaz aylarında köpeğin tıraş edilerek rahatlatıldığı argümanı yanlıştır.

HEDİYE KÖPEK HÜSRANLA BİTER

* Herhangi bir hazırlığı olmayan birine sürpriz şeklinde köpek hediye edilmesi genellikle hüsranla sonuçlanır. * Bizim için sağlıklı ve besleyici olan bazı yiyecekler köpeğin sindirim sistemi için uygun ve besleyici olmayabilir.

CEZALANDIRMAK BÜYÜK YANLIŞ

* Köpeklerin özellikle travmatize edilerek cezalandırılması ve bu şekilde eğitilmeye çalışılması son derece yanlıştır. * Köpek yetiştirmeye karar verildiğinde ciddi bir bilgi donanımı ve hazırlık yapılması şarttır.