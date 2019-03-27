Can dost edinme kılavuzu

Köpekler hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. İşte, 8 önemli bilgi.
KÜÇÜK IRKLAR GEZMEK İSTER
* Dişi köpek kısırlaştırıldığı takdirde hayatı boyunca bir daha hiç kanama şekillenmeyecektir. * Küçük ırk köpeklerin de tıpkı büyük ırk köpekler gibi dışarı çıkmaya, gezmeye ve egzersize ihtiyaçları vardır.
YAZIN TIRAŞ RAHATLATMAZ
* Sokak ya da barınaklardan edinilen yetişkin köpeklerin sahiplenme ve uyum davranışları yavru köpeklerden çok daha çabuk olur. * Özellikle yaz aylarında köpeğin tıraş edilerek rahatlatıldığı argümanı yanlıştır.
HEDİYE KÖPEK HÜSRANLA BİTER
* Herhangi bir hazırlığı olmayan birine sürpriz şeklinde köpek hediye edilmesi genellikle hüsranla sonuçlanır. * Bizim için sağlıklı ve besleyici olan bazı yiyecekler köpeğin sindirim sistemi için uygun ve besleyici olmayabilir.
CEZALANDIRMAK BÜYÜK YANLIŞ
* Köpeklerin özellikle travmatize edilerek cezalandırılması ve bu şekilde eğitilmeye çalışılması son derece yanlıştır. * Köpek yetiştirmeye karar verildiğinde ciddi bir bilgi donanımı ve hazırlık yapılması şarttır.
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