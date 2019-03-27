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Ankara Haberleri: Can dost edinme kılavuzu

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Can dost edinme kılavuzu

Hürriyet Haber
27.03.2019 - 09:43Son Güncelleme :

Köpek edinmeye karar veren birçok hayvansever, çevreden duyduğu yanlış fikirleri doğru kabul ediyor.

Hürriyet Haber

Köpekler hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. İşte, 8 önemli bilgi.

KÜÇÜK IRKLAR GEZMEK İSTER

* Dişi köpek kısırlaştırıldığı takdirde hayatı boyunca bir daha hiç kanama şekillenmeyecektir. * Küçük ırk köpeklerin de tıpkı büyük ırk köpekler gibi dışarı çıkmaya, gezmeye ve egzersize ihtiyaçları vardır.

YAZIN TIRAŞ RAHATLATMAZ

* Sokak ya da barınaklardan edinilen yetişkin köpeklerin sahiplenme ve uyum davranışları yavru köpeklerden çok daha çabuk olur. * Özellikle yaz aylarında köpeğin tıraş edilerek rahatlatıldığı argümanı yanlıştır.

HEDİYE KÖPEK HÜSRANLA BİTER

* Herhangi bir hazırlığı olmayan birine sürpriz şeklinde köpek hediye edilmesi genellikle hüsranla sonuçlanır. * Bizim için sağlıklı ve besleyici olan bazı yiyecekler köpeğin sindirim sistemi için uygun ve besleyici olmayabilir.

CEZALANDIRMAK BÜYÜK YANLIŞ

* Köpeklerin özellikle travmatize edilerek cezalandırılması ve bu şekilde eğitilmeye çalışılması son derece yanlıştır. * Köpek yetiştirmeye karar verildiğinde ciddi bir bilgi donanımı ve hazırlık yapılması şarttır.

Köpek edinme ve yetiştirmede doğru bilinen yanlışlarKöpek edinme ve yetiştirmede doğru bilinen yanlışlar

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Can dost edinme kılavuzu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mart 2019 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Can dost edinme kılavuzu haberi güncellenecektir.

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