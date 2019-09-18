Can dost düşmanları yine iş başında

Olay, Yenimahalle İvedik Mahallesi’nde meydana geldi. Sürekli besledikleri sokak köpeklerini bir süredir görmeyen esnaf çevreyi aramaya başladı. Su kanalında üç köpeğin cansız bedenini gören esnaf, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Can dostların cansız bedeni belediye ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü. Köpekleri besleyen esnaf Kıymet Yılmaz, “Sürekli biz burada bu hayvanlara bakıyorduk. Buraya gelen müşteriler de yemek verirlerdi. İnsanlıktan nasibi almamış insanlar sadece bunu yapabilir” dedi. İHA