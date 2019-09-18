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Ankara Haberleri: Can dost düşmanları yine iş başında

ANKARA HABERLERİ

Can dost düşmanları yine iş başında

Hürriyet Haber
18.09.2019 - 09:45Son Güncelleme :

Ankara'da zehirlenen üç köpek, su kanalına atılmış şekilde bulundu.

Hürriyet Haber

Olay, Yenimahalle İvedik Mahallesi’nde meydana geldi. Sürekli besledikleri sokak köpeklerini bir süredir görmeyen esnaf çevreyi aramaya başladı. Su kanalında üç köpeğin cansız bedenini gören esnaf, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Can dostların cansız bedeni belediye ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü. Köpekleri besleyen esnaf Kıymet Yılmaz, “Sürekli biz burada bu hayvanlara bakıyorduk. Buraya gelen müşteriler de yemek verirlerdi. İnsanlıktan nasibi almamış insanlar sadece bunu yapabilir” dedi. İHA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Can dost düşmanları yine iş başında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Eylül 2019 tarihinde saat 09 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Can dost düşmanları yine iş başında haberi güncellenecektir.

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