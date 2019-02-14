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Ankara Haberleri: Çamur üstünde tahtalı geçiş

ANKARA HABERLERİ

Çamur üstünde tahtalı geçiş

Doğahan GİRİTLİOĞLU
14.02.2019 - 14:49Son Güncelleme :

Bilkent metro istasyonu ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ne ulaşım sağlayan alt geçit, yağışların ardından sular altında kaldı. Vatandaşlar, suların çekilmesinin ardından çamur altında kalan geçitte tahtaların üstünden atlayarak yürüyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankaralıların Bilkent Metro İstasyonu ve Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne ulaşmak için kullandıkları Eskişehir Yolu üzerindeki alt geçit, Başkent’te bir süredir etkili olan yağışların ardından sular altında kaldı. Yağışın sona ermesi ile alt geçitten çekilen sular, yerini çamura bıraktı. Bölgede yürüyen merdiven inşatı çalışmasına devam eden Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin koyduğu tahtalar yardımıyla yürümeye çalışan vatandaşlar büyük zorluk yaşıyor. Hürriyet Ankara, okurlardan gelen şikayetler üzerine dün alt geçidi görüntüledi, bölgeyi kullanan vatandaşları dinledi. Geçidi gün aşırı kullandığını dile getiren bir vatandaş şikayetini şu sözlerle anlattı: 

SIZINTININ KAYNAĞI BULUNMALI

“Yağmur çok şiddetli yağmamış olmasına karşın, burası sular altında kaldı. Geçtiğimiz yıllardaki baskınların aksine suların Eskişehir Yolu’ndan taşmadığını gördük. Büyükşehir orada bir çalışma yaptı ve sorun giderildi sanırım. Ancak geçit yine sular altında. Büyükşehir ekiplerinden geçit ile ilgili genel alt yapı incelemesini yapmasını ve sızıntının kaynağını bulmasını talep ediyoruz.”

UYARI YOK AYDINLATMA ÇALIŞMIYOR

Alt geçitte aydınlatma sistemlerinin büyük bölümünün çalışmamasına tepki gösteren vatandaşlar, tavandan su sızmasına karşın suyun biriktiği alanda ‘kaygan zemin’ uyarısı bulunmamasına dikkat çekiyor.

YAĞMUR SUYU KANALI İNŞA EDİLMİŞTİ

Bilkent Alt Geçidi daha önce de etkili olan sağanak yağışların ardından uğradığı su baskını ile gündeme gelmişti. Büyükşehir Belediyesi’nin taşkınları önlemek için yaz aylarında kent genelinde başlattığı alt yapı çalışmaları kapsamında ‘Eskişehir Yolu AFAD-Diyanet Önü Yağmur Suyu Kanalı’ inşa edilmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çamur üstünde tahtalı geçiş hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Şubat 2019 tarihinde saat 14 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çamur üstünde tahtalı geçiş haberi güncellenecektir.

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