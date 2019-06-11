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Ankara Haberleri: Çamlıdere’yi 60 bin turist ziyaret etti

ANKARA HABERLERİ

Çamlıdere’yi 60 bin turist ziyaret etti

Hürriyet Haber
11.06.2019 - 14:26Son Güncelleme :

Çamlıdere 9 günlük bayram tatilinde nüfusunun 4 katı ziyaretçi ağırladı.

Hürriyet Haber

İlçe Ankara’da veya başka illerde yaşayan Çamlıderelilerinde bayram ziyareti nedeniyle memleketlerine dönmesiyle ilçe genelinde turist sayısı 60 bini aştı. Günübirlik gezileri için Çamlıdere’yi tercih eden ziyaretçiler Şeyh Ali Semerkandi Hz. Türbesi başta olmak üzere Çamlıdere’nin kültürünü ilçe merkezinde bulunan müzelerini ve doğasının adını çıkardılar.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çamlıdere’yi 60 bin turist ziyaret etti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2019 tarihinde saat 14 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çamlıdere’yi 60 bin turist ziyaret etti haberi güncellenecektir.

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