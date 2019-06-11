Çamlıdere’yi 60 bin turist ziyaret etti

İlçe Ankara’da veya başka illerde yaşayan Çamlıderelilerinde bayram ziyareti nedeniyle memleketlerine dönmesiyle ilçe genelinde turist sayısı 60 bini aştı. Günübirlik gezileri için Çamlıdere’yi tercih eden ziyaretçiler Şeyh Ali Semerkandi Hz. Türbesi başta olmak üzere Çamlıdere’nin kültürünü ilçe merkezinde bulunan müzelerini ve doğasının adını çıkardılar.
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