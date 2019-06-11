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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çamlıdere’yi 60 bin turist ziyaret etti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2019 tarihinde saat 14 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çamlıdere’yi 60 bin turist ziyaret etti haberi güncellenecektir.