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Ankara Haberleri: Çamlıdere’ye Ankara mimarisi

ANKARA HABERLERİ

Çamlıdere’ye Ankara mimarisi

Murat YILMAZ
04.12.2018 - 09:21Son Güncelleme :

Çamlıdere Belediyesi, ilçe merkezindeki binaların cephelerini ‘Ankara mimarisi’ konseptiyle yeniliyor.

Murat YILMAZ

İlk etap çalışmasında dükkân cephelerini ve tabelaları yenileyen belediye, ikinci etap çalışmaları kapsamında da binaların cephelerinde komple restorasyon yapıyor. İlk uygulamanın yapıldığı Cumhuriyet Caddesi’ndeki binaların yeni bir görünüme kavuştuğunu ve tek tip cephe uygulamasının ilçe merkezine gelenlerin de beğenisini kazandığını belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, şunları söyledi:  “Amacımız, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, müzeleri ve doğasıyla Çamlıdere’nin turizmde örnek ilçe olması. İlçemizin merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Çamlıdere yeni yüzüne kavuşuyor. Çalışmaları bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Gelen misafirlerimizden de olumlu dönüş alıyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çamlıdere’ye Ankara mimarisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Aralık 2018 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çamlıdere’ye Ankara mimarisi haberi güncellenecektir.

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