Çamlıdere’ye Ankara mimarisi

İlk etap çalışmasında dükkân cephelerini ve tabelaları yenileyen belediye, ikinci etap çalışmaları kapsamında da binaların cephelerinde komple restorasyon yapıyor. İlk uygulamanın yapıldığı Cumhuriyet Caddesi’ndeki binaların yeni bir görünüme kavuştuğunu ve tek tip cephe uygulamasının ilçe merkezine gelenlerin de beğenisini kazandığını belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, şunları söyledi: “Amacımız, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, müzeleri ve doğasıyla Çamlıdere’nin turizmde örnek ilçe olması. İlçemizin merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Çamlıdere yeni yüzüne kavuşuyor. Çalışmaları bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Gelen misafirlerimizden de olumlu dönüş alıyoruz.”