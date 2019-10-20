Çamlıdere’ye 10 bin lavanta

Çamlıdere yaylasında ilk etapta 10 dönüme ekilen lavanta fidelerinden oluşan ‘lavanta çiftliği’ ile ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Müze ve doğa turizminin yanı sıra lavanta turizmi yapmayı istediklerini belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Lavantalar, ilçemizi ziyaret eden turistler için yeni bir doğal güzellik olacak. Çalışmalarımız kapsamında lavanta bitkisinin çiftçilerimiz tarafından üretilerek değerlendirilmesini, böylece Çamlıdere ekonomisine de katkı sağlanmasını planlıyoruz. Lavantalar açtığında Çamlıdere’de güzel bir görüntü de oluşacak” dedi. Başkan Can, Çamlıdere yaylasındaki lavanta çiftliğinin yanı sıra Mustafa Yeşil Parkı bahçesine de lavanta diktiklerini belirterek “Cumhuriyet Caddesi’nden geçen vatandaşlarımızın lavantaların kokusunu alabilmesi ve çiçek çeşitliliğini görebilmesi için baştan sona lavanta dikimi yaptık” diye konuştu.
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