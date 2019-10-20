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Ankara Haberleri: Çamlıdere’ye 10 bin lavanta

ANKARA HABERLERİ

Çamlıdere’ye 10 bin lavanta

MURAT YILMAZ
20.10.2019 - 15:51 |Son Güncelleme :

Çamlıdere’ye Isparta’dan getirtilen 10 bin lavanta fidesi toprakla buluştu.

MURAT YILMAZ

Çamlıdere yaylasında ilk etapta 10 dönüme ekilen lavanta fidelerinden oluşan ‘lavanta çiftliği’ ile ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Müze ve doğa turizminin yanı sıra lavanta turizmi yapmayı istediklerini belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Lavantalar, ilçemizi ziyaret eden turistler için yeni bir doğal güzellik olacak. Çalışmalarımız kapsamında lavanta bitkisinin çiftçilerimiz tarafından üretilerek değerlendirilmesini, böylece Çamlıdere ekonomisine de katkı sağlanmasını planlıyoruz. Lavantalar açtığında Çamlıdere’de güzel bir görüntü de oluşacak” dedi. Başkan Can, Çamlıdere yaylasındaki lavanta çiftliğinin yanı sıra Mustafa Yeşil Parkı bahçesine de lavanta diktiklerini belirterek “Cumhuriyet Caddesi’nden geçen vatandaşlarımızın lavantaların kokusunu alabilmesi ve çiçek çeşitliliğini görebilmesi için baştan sona lavanta dikimi yaptık” diye konuştu. 

Çamlıdere’ye 10 bin lavanta

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çamlıdere’ye 10 bin lavanta hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ekim 2019 tarihinde saat 15 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çamlıdere’ye 10 bin lavanta haberi güncellenecektir.

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