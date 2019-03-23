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Ankara Haberleri: Çamlıdere turizm merkezi olacak

ANKARA HABERLERİ

Çamlıdere turizm merkezi olacak

Hürriyet Haber
23.03.2019 - 10:52Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Çamlıdere’nin turiste, turizme ihtiyacı var. Termal sağlık turizmi ile buraları turizm merkezi haline getireceğiz” dedi.

Hürriyet Haber

Dün, Çamlıdere’de vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yurt dışından şehir dışından bitkiler getirdiler. Oysa ki Çamlıdere’ye, şu fidanları getirseler, ‘Sizden satın alacağız’ deseler olmaz mı? Oralardan gelen ağaçları görüyorsunuz sürekli kuruyor. Ankara’nın ilçelerinde yetişen ağaçlar kurumuyor. Sözleşmeli üretim yaptırmak şartı ile Ankara’dan alınan paranın Ankara’da kalmasını sağlayacağız. Bir kuruş para harcamadan, kendi evlerinizi yapabileceksiniz. Derdimiz şu; yeter ki üretin.

SİZLER ÖRNEK OLMALISINIZ

‘Bunlar seçilirse hizmet ettirmeyiz’ sözleriyle ortaya çıkıyor. Çamur siyaseti yapıyorlar. Rakibim ekranlara çıkıp, ‘Mansur efendi Mansur efendi’ diyor. Bu kibir onları yok edecek. Önce ‘Mansur Bey’ demeyi öğren. Göreceksiniz, 1 Nisan’dan sonra Mansur Bey demek zorunda kalacaksınız. O kadar çok dua var ki, arkamızdan attıkları çamurlar yüzlerine bulaşacak.
Bizi hep anketlere boğarlardı. İlk kez rakiplerimiz anket yayınlamıyorlar, ‘İnanmıyoruz’ diyorlar. 10-15 puan farkın olduğu anketler var. Nerede suçlu var, onlarla iş tutarlar. Siz eğer mahkumiyeti kesinleşmiş, yargılanan birini kurtuluş ümidi olarak yanınıza alırsanız, bana attığı iftiranın arkasına saklanırsanız herkes bunu yapmaya başlar, sizler örnek olmalısınız. Sizlerin desteğiyle seçilecek birinin hakkında daha bir tane iddianame olmadan, meydan meydan iftira atarsanız, ilk başta ben kul hakkımı helal etmiyorum.”

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