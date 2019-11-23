Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Çamlıdere tünelinde boru arızası

Ankara Haberleri: Çamlıdere tünelinde boru arızası

ANKARA HABERLERİ

Çamlıdere tünelinde boru arızası

Murat YILMAZ
23.11.2019 - 16:25 |Son Güncelleme :

Gerede'den Ankara’ya içme suyu sağlayan tünelin Çamlıdere bölümünde arıza meydana geldi. Sızdırmazlık sağlayan parçadan kaynaklı arıza nedeniyle Çamlıdere hattı yarından itibaren kademeli olarak kapatılacak, Başkent’e içme suyu diğer barajlardan sağlanacak.

Murat YILMAZ

Arızanın 12 günde giderilmesinin planlandığını duyuran ASKİ Genel Müdürlüğü kente verilen suyun en fazla yüzde 40’ının Kızılırmak’tan karşılanacağını açıkladı. Arıza ile ilgili ASKİ’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

YÜZDE 40’I KIZILIRMAK’TAN KARŞILANACAK

Çamlıdere tünelindeki salmastra (iki makina parçası arasında sızdırmazlık sağlayan parça) arızasından dolayı Çamlıdere hattı 25 Kasım Pazartesi’den itibaren kademeli olarak kapatılıp Kesikköprü (Kızılırmak) hattı kısmen devreye alınacak ve arıza 12 günde giderilecektir. Şehre verilen suyun en fazla yüzde 40’ı Kızılırmak’tan karşılanacaktır. Şehrimize verilecek su; Türk ve Dünya içme ve kullanma suyu kalite standartlarına uygun olup, güvenle tüketilebilir niteliktedir. Bu 12 gün süresince Ankara’nın içme suyu; Akyar, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya, Çubuk-2 ve Kesikköprü barajlarından karşılanacaktır.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çamlıdere tünelinde boru arızası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Kasım 2019 tarihinde saat 16 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çamlıdere tünelinde boru arızası haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bütçede gündem ‘hayvan barınağı’

Bütçede gündem ‘hayvan barınağı’

‘Şiddete hayır’ diyecekler

‘Şiddete hayır’ diyecekler

Robotlar ringe çıktı

Robotlar ringe çıktı

Hizmet için başkan da meclis de aynı partiden olsun

Hizmet için başkan da meclis de aynı partiden olsun

Okulları ziyaret edip karanfil dağıttılar

Okulları ziyaret edip karanfil dağıttılar

Gençler’in galibiyet planı

Gençler’in galibiyet planı

Yabancı kursiyerlere gönülle öğretiyor

Yabancı kursiyerlere gönülle öğretiyor

Zekiye öğretmenin yolundan gittiler

Zekiye öğretmenin yolundan gittiler

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

24 Kasım 2019, Pazar
  • İmsak
    06:08
  • Güneş
    07:36
  • Öğle
    12:40
  • İkindi
    15:12
  • Akşam
    17:34
  • Yatsı
    18:57
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.