Çamlıdere tünelinde boru arızası

Arızanın 12 günde giderilmesinin planlandığını duyuran ASKİ Genel Müdürlüğü kente verilen suyun en fazla yüzde 40’ının Kızılırmak’tan karşılanacağını açıkladı. Arıza ile ilgili ASKİ’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
YÜZDE 40’I KIZILIRMAK’TAN KARŞILANACAK
“Çamlıdere tünelindeki salmastra (iki makina parçası arasında sızdırmazlık sağlayan parça) arızasından dolayı Çamlıdere hattı 25 Kasım Pazartesi’den itibaren kademeli olarak kapatılıp Kesikköprü (Kızılırmak) hattı kısmen devreye alınacak ve arıza 12 günde giderilecektir. Şehre verilen suyun en fazla yüzde 40’ı Kızılırmak’tan karşılanacaktır. Şehrimize verilecek su; Türk ve Dünya içme ve kullanma suyu kalite standartlarına uygun olup, güvenle tüketilebilir niteliktedir. Bu 12 gün süresince Ankara’nın içme suyu; Akyar, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya, Çubuk-2 ve Kesikköprü barajlarından karşılanacaktır.”
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