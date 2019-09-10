Çamlıdere lavanta kokacak

Türkiye’nin farklı illerinde mor renkleriyle ünlenen ve turist akınına uğrayan lavanta tarlaları artık Ankara’da da olacak. Son dönemde turizme yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çamlıdere Belediyesi, Isparta’dan 10 bin adet lavanta fidesi getirdi. İlk etapta 10 dönüme lavanta ekeceklerini belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Lavanta çiftliğimizle müze ve doğa turizminin yanı sıra artık lavanta turizmi de yapacağız” dedi. Bu hafta lavantaları toprakla buluşturacaklarını kaydeden Başkan Can şunları söyledi:

10 DÖNÜMLE BAŞLIYORUZ

“Çamlıdere, Türkiye’de bitki örtüsü açısından en zengin yerlerden birisi. 100’lerce çiçek türümüzün içine lavantayı da dahil etmek istedik. Çamlıdere yaylasına dikilmek üzere boyları 25 santim olan 10 bin adet lavanta, saksıların içerisinde Isparta’dan getirildi. Lavanta çiftliği, belediyemize ait olacak. 10 dönümle başlıyoruz. Alanı topraklandırdık. Lavanta çiftliğimizle müze ve doğa turizminin yanı sıra artık lavanta turizmi de yapacağız. İlçemizi ziyaret edenler, doğal güzelliklerimizi ve zenginliklerimizin yanında lavanta tarlalarımızı da görecek. Çamlıdere turizmine renk katmış olacağız.

EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞECEK

Ayrıca, lavanta bitkisinin çiftçilerimiz tarafından da üretilmesini hedefliyoruz. Belediye olarak lokomotif olacağız. İlkini biz yapacağız, ardından çiftçilerimiz üretecek. İlçemizdeki hazine arsalarına da ekilmesini sağlayacağız. Başta kozmetik, ilaç sanayi ve sabun yapımı gibi alanlar olmak üzere lavantayı ekonomik değere de dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kısacası, hem turist çekeceğiz hem de ilçe ekonomimize katkı sağlayacağız. Dikimin ardından lavanta çiftliğinde ilk hasadı yapmayı heyecanla bekliyoruz. ”

Türkiye’de Isparta başta olmak üzere birçok ildeki lavanta tarlaları ekonomik üretimin yanı sıra turist akınına uğruyor ve fotoğraf tutkunları için açık hava stüdyosu görevi görüyor.