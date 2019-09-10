Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Çamlıdere lavanta kokacak

Ankara Haberleri: Çamlıdere lavanta kokacak

ANKARA HABERLERİ

Çamlıdere lavanta kokacak

Murat YILMAZ
10.09.2019 - 14:22Son Güncelleme :

Ankara’nın Çamlıdere ilçesi, Isparta’dan getirilen 10 bin adet lavanta fidesi ile ‘lavanta çiftliği’ kurmaya hazırlanıyor. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Yakında Türkiye’de meşhur olan o mor tarlaları Çamlıdere’de de göreceğiz. Hem turist çekeceğiz hem de ilçe ekonomimize katkı sağlayacağız” diyor.

Murat YILMAZ

Türkiye’nin farklı illerinde mor renkleriyle ünlenen ve turist akınına uğrayan lavanta tarlaları artık Ankara’da da olacak. Son dönemde turizme yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çamlıdere Belediyesi, Isparta’dan 10 bin adet lavanta fidesi getirdi. İlk etapta 10 dönüme lavanta ekeceklerini belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Lavanta çiftliğimizle müze ve doğa turizminin yanı sıra artık lavanta turizmi de yapacağız” dedi. Bu hafta lavantaları toprakla buluşturacaklarını kaydeden Başkan Can şunları söyledi:

Çamlıdere lavanta kokacak

10 DÖNÜMLE BAŞLIYORUZ

“Çamlıdere, Türkiye’de bitki örtüsü açısından en zengin yerlerden birisi. 100’lerce çiçek türümüzün içine lavantayı da dahil etmek istedik. Çamlıdere yaylasına dikilmek üzere boyları 25 santim olan 10 bin adet lavanta, saksıların içerisinde Isparta’dan getirildi. Lavanta çiftliği, belediyemize ait olacak. 10 dönümle başlıyoruz. Alanı topraklandırdık. Lavanta çiftliğimizle müze ve doğa turizminin yanı sıra artık lavanta turizmi de yapacağız. İlçemizi ziyaret edenler, doğal güzelliklerimizi ve zenginliklerimizin yanında lavanta tarlalarımızı da görecek. Çamlıdere turizmine renk katmış olacağız.

EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞECEK

Ayrıca, lavanta bitkisinin çiftçilerimiz tarafından da üretilmesini hedefliyoruz. Belediye olarak lokomotif olacağız. İlkini biz yapacağız, ardından çiftçilerimiz üretecek. İlçemizdeki hazine arsalarına da ekilmesini sağlayacağız. Başta kozmetik, ilaç sanayi ve sabun yapımı gibi alanlar olmak üzere lavantayı ekonomik değere de dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kısacası, hem turist çekeceğiz hem de ilçe ekonomimize katkı sağlayacağız. Dikimin ardından lavanta çiftliğinde ilk hasadı yapmayı heyecanla bekliyoruz. ”

Çamlıdere lavanta kokacak

Türkiye’de Isparta başta olmak üzere birçok ildeki lavanta tarlaları ekonomik üretimin yanı sıra turist akınına uğruyor ve fotoğraf tutkunları için açık hava stüdyosu görevi görüyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çamlıdere lavanta kokacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Eylül 2019 tarihinde saat 14 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çamlıdere lavanta kokacak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kavşakta zincirleme

Kavşakta zincirleme

Kopukluk had safhada

Kopukluk had safhada

Jandarmadan ‘tek dal’ denetimi

Jandarmadan ‘tek dal’ denetimi

Kontrolden çıktı yan yattı

Kontrolden çıktı yan yattı

LÖSEV’de eğitim başladı

LÖSEV’de eğitim başladı

‘Dost’luk bankları

‘Dost’luk bankları

MHP’li Ilıkan’dan Büyükşehir’e eleştiri: ‘Okullar açılınca karınca oldular’

MHP’li Ilıkan’dan Büyükşehir’e eleştiri: ‘Okullar açılınca karınca ...

Pedallar Zafer’de dönecek

Pedallar Zafer’de dönecek

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.