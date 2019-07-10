Çam ağaçları kül oldu

Önceki gün öğle saatlerinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bölgede bulunan ilkokul ve cami ile diğer yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmaları sonrasında 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangın alanında yapılan çalışmaları takip eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz ancak yanan bazı ağaçların altında cam şişeler, çevrede sigara izmaritleri de görülüyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım” dedi.