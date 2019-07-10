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Ankara Haberleri: Çam ağaçları kül oldu

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Çam ağaçları kül oldu

Mehmet DEMİR/DHA
10.07.2019 - 14:05Son Güncelleme :

Gölbaşı’nın Karşıyaka Mahallesi’nde çıkan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Mehmet DEMİR/DHA

Önceki gün öğle saatlerinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bölgede bulunan ilkokul ve cami ile diğer yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmaları sonrasında 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangın alanında yapılan çalışmaları takip eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz ancak yanan bazı ağaçların altında cam şişeler, çevrede sigara izmaritleri de görülüyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çam ağaçları kül oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çam ağaçları kül oldu haberi güncellenecektir.

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