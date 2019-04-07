Sarı izli yolda engel

SARI İZLİ YOLDA ENGEL

“Okurumuz Kenan Kızıl, görme engelli vatandaşların kaldırımlarda rahat yürümesi amacıyla kaldırımlara konulan sarı izli yollara dikkat çekerek şikâyetini şu sözlerle dile getiriyor: “Etimesgut Piyade Mahallesi 2008. Sokak’taki sarı izli yolda yer alan kutu çöktü. Bu durum görme engelli vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor ve olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek, engelli vatandaşlarımıza engel olan bu çukuru kapatmaları gerekiyor.”

KASİSLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

“Batıkent İlkyerleşim Mahallesi 1904. Cadde ve 1982. Sokak başında, geliş-gidiş yönünde asfalta kasis yapılmış. Bu kasisler standartlara uymadığı ve ikaz edici levha, uyarıcı boya yapılmadığı için kazaya sebebiyet ve araçlara zarar veriyor. İşin ilginç yanı, Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yaptık, “Haberimiz yok” yanıtı aldık. Kasisler gözden geçirilmeli ve usulüne uygun olarak yeniden düzenlenmeli.”

HURDA ARAÇLAR 10 YILDIR BURADA

“Okurumuz Mehmet Gürer bu fotoğrafı Çayyolu Koru Mahallesi’nde çekmiş ve şöyle demiş: “2642. Sokak’taki 2 adet hurda araç 10 yıldır burada. Bu araçlar tehlike saçıyor. Çoluk çocuk için de tehlike arz ediyor.”