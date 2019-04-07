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Ankara Haberleri: Sarı izli yolda engel

ANKARA HABERLERİ

Sarı izli yolda engel

Hürriyet Haber
07.04.2019 - 14:02Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

SARI İZLİ YOLDA ENGEL

“Okurumuz Kenan Kızıl, görme engelli vatandaşların kaldırımlarda rahat yürümesi amacıyla kaldırımlara konulan sarı izli yollara dikkat çekerek şikâyetini şu sözlerle dile getiriyor: “Etimesgut Piyade Mahallesi 2008. Sokak’taki sarı izli yolda yer alan kutu çöktü. Bu durum görme engelli vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor ve olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek, engelli vatandaşlarımıza engel olan bu çukuru kapatmaları gerekiyor.”

Sarı izli yolda engel

KASİSLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

“Batıkent İlkyerleşim Mahallesi 1904. Cadde ve 1982. Sokak başında, geliş-gidiş yönünde asfalta kasis yapılmış. Bu kasisler standartlara uymadığı ve ikaz edici levha, uyarıcı boya yapılmadığı için kazaya sebebiyet ve araçlara zarar veriyor. İşin ilginç yanı, Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yaptık, “Haberimiz yok” yanıtı aldık. Kasisler gözden geçirilmeli ve usulüne uygun olarak yeniden düzenlenmeli.”

Sarı izli yolda engel

HURDA ARAÇLAR 10 YILDIR BURADA

“Okurumuz Mehmet Gürer bu fotoğrafı Çayyolu Koru Mahallesi’nde çekmiş ve şöyle demiş: “2642. Sokak’taki 2 adet hurda araç 10 yıldır burada. Bu araçlar tehlike saçıyor. Çoluk çocuk için de tehlike arz ediyor.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sarı izli yolda engel hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sarı izli yolda engel haberi güncellenecektir.

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