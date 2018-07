Çalışmalar daha rahat Ankara trafiği için

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmaların başladığı Dikmen Kepekli ve Akköprü kavşaklarında geçmişteki trafik tıkanıklığının herkesi rahatsız ettiğini hatırlattı. Yaşanan aksaklıklardan dolayı Ankaralılardan özür dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Çalışmalar nedeniyle yaşanan problemlerden dolayı özür diliyoruz fakat daha rahat bir Ankara trafiği için bu çalışmaları yapmamız şart” dedi. Başkan Tuna şunları söyledi:

BİZ DE ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

“Burada amacımız daha rahat ve güvenli bir Ankara trafiği. Şimdiden bu çalışmalarımız sırasında yaşanabilecek ulaşım problemlerinden dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Emin olun bir vatandaşımız trafikte sıkıntı çektiğinde biz de üzüntü duyuyoruz. Konya Yolu ve İstanbul Yolu’ndaki çalışmalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını an be an takip ediyoruz. Mümkün olduğunca araç geçişi sağlamaya gayret ediyoruz. Fakat bu sıkıntı çekilmeden de rahata kavuşamayacağız. Şu an sıkıntılı bölgelere neşter vuruyoruz. Ankara’nın öncelikli olarak alt yapı ve trafik problemlerini bir bir çözmemiz gerekiyor.”

ÜÇ KAVŞAK SONBAHARA BİTECEK

Samsun Yolu üzerindeki Türk Telekon U dönüşünde de yasal süreçlerin ardından inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacak. Eğer bir mani çıkmazsa her üç kavşak çalışmasını da sonbahara kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Konya, İstanbul ve Samsun yollarının kesişiminde bulunan Akköprü düzenleme projesi de bölge trafiğini rahatlatacak diğer bir çalışma. Genişletilecek köprü gidiş-dönüş üçer şeride çıkacak. Köprünün orta bölümünde yer alan İstanbul Yolu’na katılım bağlantıları da Konya ve Samsun yollarının sağ taraflarına alınacak.

KEPEKLİ’YE 6 ŞERİTLİ ALT GEÇİT

Tuna Kepekli’deki düzenlemeyle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Konya Yolu üzerinde Dikmen Kepekli Kavşağı’nda hem battı çıktı yaparak hem de Akköprü Kavşağı’nda genişletme ve yan varyantlarla çok yönlü ve rahat bir ulaşım sağlayacağız. Kepekli Kavşağı olarak da bilinen Mevlana Bulvarı’nın Dikmen Caddesi ile kesiştiği noktada alt geçit yapacağız. Mevcut durumda sinyalizasyon aracılığıyla trafiğin düzenlendiği kavşakta, yapılacak değişiklikle yaklaşık 470 metre uzunluğunda ve 3 gidiş-3 geliş olacak bir alt geçit inşa edeceğiz. Konya-Samsun yolu istikametindeki trafiği kesintisiz hale getirecek projede alt geçidin üst bölgesinde yapılacak dönel kavşak sayesinde de Samsun-Konya yolu yönlerinden gelen araçların Dikmen Caddesi’ne giriş çıkışlarını sağlamış olacağız.”