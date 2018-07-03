Çalışmalar başladı kuyruklar uzadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konya Yolu Kepekli Kavşağı ile Akköprü Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmalarına önceki gün başladı. İnşaat çalışması nedeniyle kavşaklardaki trafik akışı yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Akköprü’deki yan bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Konya Yolu’nda ise Gölbaşı gidiş istikameti tamamen kapatılarak Gölbaşı’ndan Ankara yönü iki gidiş iki geliş olarak düzenlendi. Kapatılan yollar ile ilgili duyurular LED ekranlarda ve üst geçitlere asılan pankartlarla yapıldı. Çalışmalar nedeniyle dün sabah ve akşam saatlerinde her iki kavşakta da uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar uzun araç kuyruklarına korna çalarak tepki gösterdi.

‘TAM BİR TRAFİK FACİASI'

Kepekli Kavşağı’ndaki düzenleme ile oluşan trafik konusunda Hürriyet Ankara’ya ulaşan Prof. Dr. Levent Doğancı özetle şunları söyledi:

“Olacak iş değil. Kepekli kavşağı bu şehrin can damarı. Sabah tam bir trafik faciası, kaos. Yolun ortasında minibüs bekleyen yolcular, kavşağın en hassas dar yerinde yolcu için fütursuzca duran minübüsler, tek bir trafik polisinin olmaması, kilometrelerce uzanan taşıt kuyruğu. Kavşak tabii ki yapılacak, kesin bir ihtiyaç. Ama kavşak yapıyorum diye bu derece sorumsuz bir yönetim anlayışı olamaz. Bu şehrin Valisi, Emniyet Müdürü, Trafik Şubesi Müdürü ya da bir sayın milletvekili, ya da bir bakanımız ‘çakarlı’ sirenli arabalarını da alıp Gölbaşı’ndan Ankara’ya gelmeye çalışırlar mı sabah 08.00 civarında. Acil başka bir çözüm şart.”

SONBAHARA KADAR SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların alternatif güzergahları kullanması halinde sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi. Yetkililer çalışmalara okulların bitimi ile başlanmasının planlandığını ancak 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeni ile yeni alt geçit inşaatlarına geç başlamak durumunda kalındığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da pazartesi günü yaptığı açıklamada yeni kavşaklarla ilgili “Okulların tatil olduğu süre içerisinde inşallah olumsuz bir durum olmazsa sonbaharda bunları hizmete almayı hedefliyoruz” demişti.