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Ankara Haberleri: Çalışma bitti çamuru kaldı

ANKARA HABERLERİ

Çalışma bitti çamuru kaldı

Ayça Gözde ÇETİN
25.01.2019 - 16:37Son Güncelleme :

Batıkent’te Şehit Evren Ayyarkın Parkı, hemen yanında bulunan sitenin kanalizasyon sorunu nedeniyle ASKİ tarafından kazıldı.

Ayça Gözde ÇETİN

Çalışmadan sonra alan eski haline getirilmeyince parkın yürüyüş yolu ve bir kısmı çamur içinde kaldı. Mahalle sakinlerinin parkın içinden geçemediklerini belirten Kentkoop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz bu duruma tepki göstererek şunları söyledi:
“Çukurlar çamur içinde, resmen bataklık. İnsanlar evlerine parkın içinden gidiyorlar. Orada oynayan çocuklar var, yürüyen yaşlılar var, hayvanlar var. Gece karanlığında biri düşse bir yerini kırar, sakatlanır. Büyükşehir Belediyesi’ne müracaatta bulunduk. Çakıl kum döktüler.

ŞEHİDİMİZİN İSMİNE YAKIŞMIYOR

Kum dökülünce daha da çamur içinde kaldı. Daha sonra Yenimahalle Belediyesi’nden bir ekip istedim. Bazı mahalle sakinleri ‘burası yeşil alan’ diyerek gelen ekibe de engel oldu. Madem yeşil alan en azından Büyükşehir Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’nın gelip çamuru temizlemesi lazım. Yürüyüş yolları rezil durumda. İsmi bizim şehidimizin anısına verilmiş bir park. Şehidimizin ismine bu parkın bu hali hiç yakışmıyor. Bir an önce buranın vatandaşların kullanabileceği hale getirilmesini istiyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çalışma bitti çamuru kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ocak 2019 tarihinde saat 16 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çalışma bitti çamuru kaldı haberi güncellenecektir.

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