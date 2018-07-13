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Ankara Haberleri: Çadırda geçen mevsimlik ömürler

ANKARA HABERLERİ

Çadırda geçen mevsimlik ömürler

Hüseyin YİĞİNER/AA
13.07.2018 - 16:09Son Güncelleme :

Çubuk’taki tarlalarda çalışan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mevsimlik işçiler, tarlaların yanına kurdukları çadırlarda çocuklarını büyütüyor. İşçilerden Fatma Demir, "Doğdum, evlendim çadırdayım. Çocuklarımı da çadırda büyütüyorum. En büyük hayalim onları okutmak" diyor.

Hüseyin YİĞİNER/AA

Geçimlerini sağlamak için Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelen mevsimlik işçiler, gün boyu tarlalarda çalıştıktan sonra hayatlarının vazgeçilmez parçası haline gelen, ev bildikleri çadırlarda çocuklarını büyütüyor. Çubuk’taki tarlalarda çalışan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mevsimlik işçiler, bir taraftan ürün toplarken, diğer taraftan da tarlaların yanına kurdukları çadırlarda çocuklarına bakıyor. Çadırları evleri gibi bilip yemek, bulaşık, çamaşır gibi günlük işleri de sürdüren kadınlar, kuyulardan pompalarla çıkardıkları suyla temizlik yaparken, yemekleri de odun ateşinde pişiriyor. İşçilerden 45 yaşındaki Fatma Demir, çadırda yaşamanın hem çocuklar hem de kadınlar için çok zor olduğunu söyledi. Demir, çocuklarının geleceği için çalıştığını belirterek, "Doğdum çadırdayım, evlendim çadırdayım ve çocuklarımı da çadırda büyütüyorum. En büyük hayalim çocuklarımı okutmak. Çocuklarım için çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim" dedi.

AKLIMIZ ONLARDA KALIYOR

İşçilerden 40 yaşındaki Emine Kara da tarlada çalışmanın yanı sıra birçok işi bir arada yapmak zorunda kaldıklarına işaret ederek, içinde bulundukları şartların kendilerini zorladığını anlattı. Gün boyu tarlada çalıştıktan sonra akşam günlük işlerle ve çocuklarla uğraştığını dile getiren 33 yaşındaki Emine Eyin ise şöyle konuştu: "Bu tarlalarda nice sevdiklerimizi kaybettik. Kalp krizinden ölen de oldu, beyin kanamasından ölen de. Yılan ve akrep sokmasından da ölenler de oldu. Tarlaya giderken çocuklarımızı dışarıda bırakıp gidiyoruz. Hep aklımız onlarda kalıyor. Çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz ama buralara geldiğimiz için çocuklarımız hep eksik eğitim alıyor. Annemiz ve babamız da aynı hayatı yaşadı, biz de aynı hayatı yaşıyoruz." En genç işçilerden 18 yaşındaki Zehra Demir de annesinin hastalanması nedeniyle kardeşlerine bakmak için tarlalarda çalıştığını ifade etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çadırda geçen mevsimlik ömürler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çadırda geçen mevsimlik ömürler haberi güncellenecektir.

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