C plaka mahallesi

“Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, bu mahallede. ‘C’ plakalı servis araçları, cadde ve sokak aralarını adeta otoparka çeviriyor. Evlerimizin önüne araç park edemiyor, otoparklarımıza giremiyoruz.”



SABAH 09.00’DAN ÖĞLEN 15.00’E



“Dükkânlarının önü kapatılan esnaf da mağdur. Sabah 09.00’dan öğlen 15.00’e kadar yaklaşık 500 servis aracının park halinde beklediği Zübeyde Hanım Mahallesi, abluka altında.”



ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUZ



“Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı başta olmak üzere hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Altındağ Belediyesi’nden, bir çözüm bulmalarını istiyoruz.”

PANORAMİK MÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Polatlı’dan okur Mahir Yavaş, temeli 2008’de atılan ‘Sakarya Meydan Muhaberesi Panoramik Müzesi’ ile ilgili, “Görünen o ki, Sakarya Meydan Muhaberesi’nin yıldönümü olan 13 Eylül’e de yetişmeyecek. Yapımı yılan hikâyesine dönen Panoramik Müze ne zaman açılacak?” diye soruyor.



