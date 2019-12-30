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Ankara Haberleri: Buz gibi tehlike

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Buz gibi tehlike

Sedat CENİKLİ
30.12.2019 - 09:53 |Son Güncelleme :

Başkent’te geçen yıl ‘beton iz yollar’la değiştirileceği duyurulan kaldırımlardaki ‘sarı renkli plastik izli yollar’, yağış ve soğuk havanın etkisiyle buz tuttuğu için kazalara davetiye çıkarıyor. Düşme tehlikesine dikkat çeken yayalar, plastiklerin yerine hava şartlarına dayanıklı beton yollar yapılmasını istiyor.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski Başkanı Mustafa Tuna döneminde, görme engelli vatandaşların kent içi rahat ulaşımını sağlamak amacıyla, plastik sarı bantlı iz yolların tamamının kaldırılacağı, yerine beton iz yollar yapılacağı açıklanmıştı. Bu süreçte ABB’den yapılan açıklamada, “Toplam 131 kilometrelik iz yolu bakımdan geçirilirken, yıpranan ve kullanılamaz hale gelenler de kaldırılıyor” denilmişti. Çalışmalar kapsamında yeni yapılan kaldırımlara beton iz yollar yerleştirilirken, bazı kaldırımlardaki plastik yollar da değiştirildi. Ancak yayaların yoğun olarak kullandığı Kızılay, Sıhhiye ve Ulus gibi semtlerdeki yürüme alanlarının büyük kısmında çalışma yapılmadı.

Buz gibi tehlike

BAZILARI KAYBOLDU

Hava şartları nedeniyle yerinden sökülen sarı renkli plastik izli yollar kaybolurken, bunların yerine beton iz yollar yapılmadı. Bazı bölgelerde ise plastik yollar kullanılmaya devam edildi. Ancak yağış ve soğuk havanın etkisini artırmasıyla, önceki yıllarda olduğu gibi yine plastik izli yollarda buzlanma yaşandığı görüldü. Görme engelli vatandaşlara kılavuz olan izli yollar buz tuttuğu için kaldırımı kullananlara düşme tehlikesi yaşatıyor. Kaza tehlikesine dikkat çeken vatandaşlar, bir yıl önce duyurulduğu gibi plastik yolların hava şartlarına dayanıklı beton yollar ile değiştirilmesini talep ediyor.

ÇOĞU YERDE OLDUĞU GİBİ KALDI

Plastik izli yolların, kaygan ve bakımsız olduğu için kendilerine zorluk çıkardığını belirten Aktif Görme Engelliler Derneği (AKTİFGÖR) Başkanı Şerafettin Hasanoğlu ise şunları söyledi:

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sarı renkli plastik yolların sağlığa uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılması yönünde yerel yönetimlere talimatta bulundu. Bunların, kaygan olmayan, daha uygun bir malzeme yerlerine konularak kaldırılması gerekiyor. Ancak bunu yapmadılar. Bazı yerlerde yaptılar ama çoğu yerde olduğu gibi kaldı.”

ÇALIŞMA BAŞLAMIŞTI AMA...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Ankara’nın önceki yıllarda da birçok kez gündeme getirdiği hasar gören veya kullanılamaz duruma gelen plastik sarı izli yollarda Kasım 2018’de yenileme çalışması başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında, kentte engelli vatandaşların kullanımı için ayrılan toplam 131 kilometrelik iz yolunun bakımdan geçirilerek, yıpranan ve kullanılamaz hale gelenlerinse kaldırılarak, yerine hava şartlarına dayanıklı beton iz yolu konulacağı açıklanmıştı.

Buz gibi tehlike

Etiketler:

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Buz gibi tehlike hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Aralık 2019 tarihinde saat 09 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Buz gibi tehlike haberi güncellenecektir.

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