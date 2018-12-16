Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Büyüksün Güllü Anne

Ankara Haberleri: Büyüksün Güllü Anne

ANKARA HABERLERİ

Büyüksün Güllü Anne

Hürriyet Haber
16.12.2018 - 16:46Son Güncelleme :

Hastanede soru sorduğu görevlinin ‘Kör müsün, okusana’ sözüne içerleyen 63 yaşındaki Güllü Demirel, Mamak Belediyesi Başak Aile Merkezi’nde okuma yazmayı öğrendi. Demirel, “Çocuklar gibi şenim. Adeta yeniden doğdum” dedi.

Hürriyet Haber

Hasta olan kızının tedavisi için gittiği hastanede soru sorduğu görevlinin ‘Kör müsün, okusana’ sözüne içerleyen 3 çocuk annesi Güllü Demirel (63), Mamak Belediyesi Başak Aile Merkezi’nde açılan kursta okuma yazmayı öğrendi. Çocukluk yıllarında okumayı çok isteyen fakat maddi imkansızlık nedeniyle okula gidemeyen yaşlı kadın şöyle konuştu: “O zamanlar maddi imkanlarımız iyi olmadığı için okuyamadım. Evlendim. Kızım rahatsızlandı, hastaneye götürdüm. Okuma-yazma bilmediğim için hastanedeki görevliye soru sordum. ‘Kör müsün, okusana’ dedi bana. Çok zoruma gitti, çok içerledim. Ancak, ‘80 yaşına bile gelsem okumayı öğreneceğim’ demiştim. Okumak için azmettim.

ADETA YENİDEN DOĞDUM

Mamak Belediyesi Aile Merkezi’ne gelerek okuma yazma öğrendim. Yoldaki tabelayı okuyamamanın ya da telefonda arayacağım kişiyi bulamamanın, hastanede, bankada yazılanları anlamamanın ne demek olduğunu okuyabilene anlatamazsın. Şimdi ise çocuklar gibi şenim. Adeta yeniden doğdum.” Okuma-yazma eğitimleri sayesinde birçok vatandaşın derdine derman olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de, “Amacımız, ilçemizdeki her bireyin okuma yazma öğrenmesini sağlamak” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Büyüksün Güllü Anne hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Aralık 2018 tarihinde saat 16 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Büyüksün Güllü Anne haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ankaragücü tanınmaz halde

Ankaragücü tanınmaz halde

YHT enkazı kaldırıldı

YHT enkazı kaldırıldı

Jandarmadan trafik denetimi

Jandarmadan trafik denetimi

Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor

Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor

Su faturasında 5 TL’lik indirim

Su faturasında 5 TL’lik indirim

Yıl sonuna renkli parti

Yıl sonuna renkli parti

Bahçeli 7’de yangın paniği

Bahçeli 7’de yangın paniği

Vali Şahin ilan etti sosyal medya yıkıldı

Vali Şahin ilan etti sosyal medya yıkıldı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.