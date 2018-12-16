Büyüksün Güllü Anne

Hasta olan kızının tedavisi için gittiği hastanede soru sorduğu görevlinin ‘Kör müsün, okusana’ sözüne içerleyen 3 çocuk annesi Güllü Demirel (63), Mamak Belediyesi Başak Aile Merkezi’nde açılan kursta okuma yazmayı öğrendi. Çocukluk yıllarında okumayı çok isteyen fakat maddi imkansızlık nedeniyle okula gidemeyen yaşlı kadın şöyle konuştu: “O zamanlar maddi imkanlarımız iyi olmadığı için okuyamadım. Evlendim. Kızım rahatsızlandı, hastaneye götürdüm. Okuma-yazma bilmediğim için hastanedeki görevliye soru sordum. ‘Kör müsün, okusana’ dedi bana. Çok zoruma gitti, çok içerledim. Ancak, ‘80 yaşına bile gelsem okumayı öğreneceğim’ demiştim. Okumak için azmettim.



ADETA YENİDEN DOĞDUM

Mamak Belediyesi Aile Merkezi’ne gelerek okuma yazma öğrendim. Yoldaki tabelayı okuyamamanın ya da telefonda arayacağım kişiyi bulamamanın, hastanede, bankada yazılanları anlamamanın ne demek olduğunu okuyabilene anlatamazsın. Şimdi ise çocuklar gibi şenim. Adeta yeniden doğdum.” Okuma-yazma eğitimleri sayesinde birçok vatandaşın derdine derman olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de, “Amacımız, ilçemizdeki her bireyin okuma yazma öğrenmesini sağlamak” dedi.