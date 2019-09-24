Büyükşehir’in yapması gereken işlere de koşuyorlar

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili AK Partili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediyesi’nin, sorumluluk alanında olan bazı hizmetleri yapmadığını savunarak, “İlçe belediyelerimiz, Ankara Büyükşehir’in yapması gereken ama yapmadığı işlere de koşturuyor” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın partisinin (CHP) ilçe belediyelerine pozitif ayrımcılık uyguladığını da ileri süren Ünal şunları söyledi: “Sen düzgün bir asfaltı kazıyıp tekrar asfalt atıyorsan burada bir çifte standart vardır diyebiliriz. Maalesef ilçe belediyelerimiz ve muhtarlarımız bize ‘Stabilize yollarımız yapılmadı, asfalt gelmiyor’ diye şikâyette bulunuyor. Arkadaşlarımızda asfalt var mı yok mu bilemem ama asfalt varsa önce acil ihtiyacı olan yerlere yapmak lazım. Gençlik Caddesi’ndeki yolu kaldırıp oraya yol sermeye kalkarsan onu ben eleştiririm.

FİDE DAĞITMASI GEREKİYORDU, DAĞITMADI

Kızılcahamam’da mezarlıkların bakımını ilçe belediyemiz yapıyor. Halbuki Büyükşehir’e bağlıdır. Yollarla ilgili aksaklık varsa yapmaya gayret gösteriyorlar. Belediyelerimiz ‘Burası Büyükşehir’in yeridir, biz yapmayalım’ düşüncesine girmiyorlar. Mesela Kahramankazan’da, bu yıl Büyükşehir’in fide dağıtması gerekiyordu, dağıtmadı. Bunun yerine ilçe belediyemiz dağıttı. Sıkıntıları insanlara yansıtmadı.”

ŞİRKET GENEL KURULLARI DOĞRU YAPILMADI

Belediyeye bağlı bazı şirketlerdeki yönetim değişikliğinin, ‘Yavaş’ın şirketlerin genel kurulları için görevlendirdiği ekibin yanlış işlemler yapmasından dolayı geciktiği’ni iddia eden Ünal, “Bazı şirketlerde Mansur Bey’in ekibi tarafından bir yanlış çalışmayla genel kurullar doğru şekilde yürütülmedi. Genel kurullar doğru şekilde yürütülmediği için Ticaret Sicil Müdürlüğü genel kurulların yapılış şeklini kabul etmedi” dedi.

MAKUL ÖNERGELERİNİN HEPSİNE DESTEK VERDİK

Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğa sahip olmasını, Yavaş’ın yapacağı hizmetlere engel olarak kullanmadıklarını ifade eden Ünal, “Biz sonuçta Ankara’ya hizmet etmek için seçilmiş insanlarız. Daha önce nasıl hizmet ediyorsak şimdi de hizmet etmeye devam ediyoruz. Mansur Bey’in makul önergelerinin hepsine destek verdik. Mesela öğrencilere yüzde 50 su indirimi oy birliğiyle geçti. Bakımevlerinin kurulması da oy birliğiyle geçti. Mansur Bey bir çalışma yapmak istiyorsa bizden ret almıyor. Ankara’ya hizmet anlamında ne gerekiyorsa biz sonuna kadar hizmet anlamında destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.