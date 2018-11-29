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Ankara Haberleri: Büyükşehir’in bütçesi 7 Bakanlığı geride bıraktı

ANKARA HABERLERİ

Büyükşehir’in bütçesi 7 Bakanlığı geride bıraktı

Murat YILMAZ
29.11.2018 - 09:59Son Güncelleme :

ASKİ ve EGO genel müdürlükleri dahil 2019 bütçesi 14 milyar TL olarak Meclis’ten geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu bütçe ile 7 bakanlığı geride bıraktı.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün toplam 14 milyar TL’lik 2019 bütçeleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi. 14 milyarlık bütçe 7 bakanlığın bütçesini geçti. Pazartesi günü Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen Başkanlığı’ndaki Meclis toplantısındaki bütçe görüşmesinde CHP Grubu bütçenin bazı kalemlerine ret oyu kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 bütçesi 8 milyar 800 milyon TL, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 3 milyar 800 milyon TL, EGO Genel Müdürlüğü’nün ki ise 1 milyar 400 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 14 milyar TL’lik bütçesi, İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarının 2019 bütçelerini de geride bıraktı.

CHP TUNA’NIN KATILMAMASINI ELEŞTİRDİ

Meclis’te CHP Grubu Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bütçe görüşmelerine katılmamasını eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, “Böyle önemli bir konuda belediye başkanının burada olmasını isterdik” dedi. Oturumu yöneten Nail Çimen ise “Bizi yeterli bulmuyor musunuz?” yanıtını verdi. Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya ile MHP Grup Başkanvekili Ramazan Şimşek yaptıkları konuşmada bütçe üzerine görüş ve eleştirilerini paylaştı. Muhalefetin eleştirilerine ise AK Parti Grubu adına Ahmet Arslanoğlu yanıt verdi.

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