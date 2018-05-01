Büyükşehir’den ilçelere ‘sokak hayvanı’ eleştirisi  

Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı faaliyet raporunda ilçe belediyelerinin sokak hayvanları konusunu yeterince sahiplenmedikleri, sokak hayvanı popülasyonunu kontrol etmedikleri savunuldu. Raporda ‘hayvanları koruyucu önlemler almak’ stratejik amaç ve ‘sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek’ stratejik hedef başlıkları altında performans göstergeleri rakamlarla belirtildi.

‘İŞ YÜKÜ BÜYÜKŞEHİR’E KALDI’ DENİLDİ

Buna göre geçen yıl 6 bin olarak hedeflenen kuduz aşısı ve diğer aşı yapılan hayvan sayısı 7 bin 750 olarak gerçekleşti. 4 bin olarak hedeflenen muayene sayısı ise 25 bin 324 oldu. Raporda artışa gerekçe olarak, “İlçe yerel yönetimlerinin konuyu yeterli seviyede sahiplenmemelerinden kaynaklı iş yükünün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmek zorunda kalınması sebebiyle öngörülen hedefin üzerine çıkılmıştır” denildi. 5 bin olarak hedeflenen paraziter ilaç uygulaması da geçen yıl 13 bin 476 olarak belirtildi.

‘İLÇELERDE POPÜLASYON KONTROLSÜZ’

Bu artışın gerekçesi ise şöyle açıklandı: “Belediyemizce işlem yapılan hayvan sayısı dışında ilçe belediyelerince sokaklardan toplanarak getirilen hayvan sayısında artış olması sebebiyle öngörülen hedefin üzerine çıkılmıştır.” Diğer veterinerlik hizmetleri de 20 bin olarak hedeflenirken 48 bin 714 olarak gerçekleşti. Bu artışta da ilçeler eleştirilerek “İlçe belediyelerince bölgelerindeki sokak hayvanı popülasyonunun kontrol edilmemesi, sokak hayvanları sayısının günden güne artış göstermesi sebebiyle öngörülen hedefin üzerine çıkılmıştır” ifadeleri kullanıldı.