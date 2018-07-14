Büyükşehir’den çarşı kiracılarına zam düzenlemesi

Kiracılar ile belediye arasında sorunlar yaşanması nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi kira artışlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Önceki gün Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında Temmuz ayı son olağan toplantısını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Meclisi, şehrin çeşitli yerlerinde bulunan Büyükşehir’e ait işyerlerinin kira artışına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nu da görüştü. Raporda kiralama tarihleri farklı olan aynı dükkanlarda farklı aylarda farklı kira zammı yapıldığı belirtilerek bunun belediye ile kiracılar arasında sorunlara neden olduğu ifade edildi.

TEMMUZ’DA YÜZDE 20, AĞUSTOS’TA YÜZDE 23

Farklı kira artışları örneklerle de anlatıldı. Örneğin Anafartalar Caddesi, Ulus Merkez Belediye Çarşısı, Sıhhiye Fuar Çarşısı, Ulus Hali ve belediyeye ait diğer çarşılarda Ağustos ayında kira artışı gelenlere ağustos için yüzde 23.71 oranında zam yapıldığı, temmuz ayında zam yapılacak olan muhtelif yerlerdeki diğer çarşılarda ise temmuz zammının yüzde 20.16 olduğuna dikkat çekildi.

ESNAF ALTINDAĞ’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Kira artış oranlarının çok fazla olduğunu ve bu bedelleri ödeyemeyeceğini belirten esnaf, Büyükşehir’e Altındağ Belediyesi’nin yüzde 8’lik zam yaptığını hatırlattı. Esnaf 2018 kira artışının yapılmamasını veya en düşük oranda yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Meclis, tüm partilerin oy birliğiyle kira artışlarının 12 aylık ortalamalara göre belirlenmesini kararlaştırdı.