Büyükşehir’den 7 ilçede 158 milyonluk satış

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam bedeli 158 milyon 507 bin TL olan 19 taşınmazı satışa çıkardı. 12 Eylül’de yapılacak olan satış ihalesiyle ilgili ilan dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yenimahalle, Pursaklar, Çankaya, Mamak, Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören’de satışa çıkarılan taşınmazlar kentsel servis alanı, konut, kentsel çalışma alanı, konut+hizmet alanı, sosyal kültürel tesis, mesire alanı ve özel proje alanı gibi farklı planlara sahip.

EN YÜKSEĞİ 33 MİLYON TL DEĞERİNDE

Satışa çıkarılan en pahalı taşınmaz 33 milyon 253 bin lira ile Çankaya Dikmen’deki bir arazi olurken, en düşük miktara sahip taşınmaz ise 710 bin lira ile Çankaya Beytepe’deki konut oldu. 12 Eylül Perşembe günü Belediye Encümeni tarafından yapılacak olan ihale Büyükşehir Belediyesi’nin birinci katında bulunan Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler için 500 TL karşılığında şartname alma zorunluluğu bulunuyor.

HAZİRAN’DA 203 MİLYONLUK SATIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Haziran’da da toplam bedeli 203 milyon 685 bin TL olan 8 taşınmaz için ihale düzenlemişti. Çankaya, Yenimahalle ve Mamak’taki bu satış ihalesinde en yüksek satışa çıkarılan taşınmaz ise 149 milyon 683 bin TL ile Atatürk Orman Çitfliği’ndeki ticaret alanı kullanım amacına sahip arazi olmuştu.

19 taşınmazın satışı, 12 Eylül Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilecek.