Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Büyükşehir’den 7 ilçede 158 milyonluk satış

Ankara Haberleri: Büyükşehir’den 7 ilçede 158 milyonluk satış

ANKARA HABERLERİ

Büyükşehir’den 7 ilçede 158 milyonluk satış

Murat YILMAZ
28.08.2019 - 14:18Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi 7 ilçede toplam değeri 158 milyon 507 bin TL olan 19 taşınmazı satışa çıkardı. Belediye, haziran ayında da 8 taşınmaz için 203 milyon 685 bin TL’lik ihale düzenlemişti.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam bedeli 158 milyon 507 bin TL olan 19 taşınmazı satışa çıkardı. 12 Eylül’de yapılacak olan satış ihalesiyle ilgili ilan dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yenimahalle, Pursaklar, Çankaya, Mamak, Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören’de satışa çıkarılan taşınmazlar kentsel servis alanı, konut, kentsel çalışma alanı, konut+hizmet alanı, sosyal kültürel tesis, mesire alanı ve özel proje alanı gibi farklı planlara sahip.

EN YÜKSEĞİ 33 MİLYON TL DEĞERİNDE

Satışa çıkarılan en pahalı taşınmaz 33 milyon 253 bin lira ile Çankaya Dikmen’deki bir arazi olurken, en düşük miktara sahip taşınmaz ise 710 bin lira ile Çankaya Beytepe’deki konut oldu. 12 Eylül Perşembe günü Belediye Encümeni tarafından yapılacak olan ihale Büyükşehir Belediyesi’nin birinci katında bulunan Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler için 500 TL karşılığında şartname alma zorunluluğu bulunuyor.

HAZİRAN’DA 203 MİLYONLUK SATIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Haziran’da da toplam bedeli 203 milyon 685 bin TL olan 8 taşınmaz için ihale düzenlemişti. Çankaya, Yenimahalle ve Mamak’taki bu satış ihalesinde en yüksek satışa çıkarılan taşınmaz ise 149 milyon 683 bin TL ile Atatürk Orman Çitfliği’ndeki ticaret alanı kullanım amacına sahip arazi olmuştu.

Büyükşehir’den 7 ilçede 158 milyonluk satış

19 taşınmazın satışı, 12 Eylül Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilecek.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Büyükşehir’den 7 ilçede 158 milyonluk satış hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Büyükşehir’den 7 ilçede 158 milyonluk satış haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Okul servislerine yüzde 13 zam teklifi

Okul servislerine yüzde 13 zam teklifi

Cenaze sahiplerine çadır hizmeti

Cenaze sahiplerine çadır hizmeti

Genç ombudsmanlar Başkent’te buluşacak

Genç ombudsmanlar Başkent’te buluşacak

Kadının istihdama katılımı artmalı

Kadının istihdama katılımı artmalı

Vatandaşı dinledi tek tek not aldırdı

Vatandaşı dinledi tek tek not aldırdı

İlk rulo başkandan

İlk rulo başkandan

Muhtarlara 300 TL fatura desteği

Muhtarlara 300 TL fatura desteği

Coşkuyla kutlayacağız

Coşkuyla kutlayacağız

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

29 Ağustos 2019, Perşembe
  • İmsak
    04:37
  • Güneş
    06:06
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:36
  • Akşam
    19:34
  • Yatsı
    20:57
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.