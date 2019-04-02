Büyükşehir’de Yavaş, ilçelere 15 yeni başkan

Katılımın yüzde 85 olduğu Ankara’da, kayıtlı 3 milyon 925 bin 129 seçmenden 3 milyon 362 bin 639’u sandığa gitti. Kullanılan 99 bin 247 oy geçersiz sayıldı. Dün yüzde 100’ü açılan sandıklarla beraber Ankara’da Büyükşehir ve ilçelerin son durumu da resmi olmayan sonuçlarla birlikte netleşti.

YENİ BAŞKAN MANSUR YAVAŞ

1 milyon 661 bin 437 oy alan Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, yüzde 50.91’lik oy oranıyla Başkent’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Cumhur İttifakı’nın Ankara Adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.09’luk oy oranıyla 1 milyon 536 bin 793 oy aldı. Cumhur İttifakı toplamda 22 ilçeyi kazanırken, Millet İttifakı da 3 ilçede başkanlık aldı.

MHP VE CHP İLÇELERİ ÜÇLEDİ

AK Parti; Altındağ, Akyurt, Ayaş, Bala, Haymana, Sincan, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Beypazarı, Çubuk, Kalecik, Şereflikoçhisar, Evren, Nallıhan, Pursaklar, Keçiören, Mamak ve Kahramankazan’da ipi göğüsledi. MHP; Etimesgut ve Polatlı’nın yanı sıra bu seçimlerde Gölbaşı’nı da kazandı. CHP ise mevcutta Çankaya ve Yenimahalle’nin yanı sıra Elmadağ’ı da kazanarak Ankara’da üç ilçeyi aldı. Millet İttifakı’nda yer alan İYİ Parti ise Başkent’te belediye kazanamadı.

Ankara’da yeni dönemde 15 yeni başkan görev yapacak. 10 mevcut başkan da mevcut başkanlığına devam edecek. Ankara’da seçimi kazanan tek kadın belediye başkanı ise AK Parti Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık oldu. Çamlıdere Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Hazım Caner Can yüzde 73.78 oy oranıyla 4’üncü dönemde de belediye başkanı seçildi.

BEYPAZARI’NDA FARK 113 OY

Ankara’da bazı ilçelerde kıyasıya bir seçim yarışı yaşandı. Etimesgut ve Mamak metropol ilçeler arasında nefes kesen yarışa sahne oldu. Etimesgut’ta mevcut başkan ve MHP Adayı Enver Demirel yüzde 49.54 alırken, CHP’nin Adayı Celal Çelik yüzde 45.71 oy aldı. Mamak’ta ise AK Parti’nin adayı Murat Köse yüzde 50.40 oyla seçimi alırken CHP Adayı Adnan Demirci yüzde 47.24 oranında oy aldı. Seçimin hareketli olduğu Beypazarı’nda da AK Parti’nin mevcut belediye başkan adayı Tuncer Kaplan ile İYİ Parti adayı Veysel Ayık arasındaki yarışı 113 oy farkla Kaplan kazandı. Kaplan 15 bin 292 oy alırken Veysel Ayık da 15 bin 179 oy aldı.

FETHİ YAŞAR OYUNU ARTIRDI

CHP’nin Yenimahalle Belediye Başkanı ve Adayı Fethi Yaşar 2014’te yüzde 50.8 olan oy oranını bu seçimde artırarak yüzde 58.35 oy aldı. AK Parti’nin Yenimahalle’ye aday gösterdiği Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de yüzde 40.21 oranında oy aldı. Çankaya’da mevcut başkan ve CHP’nin Adayı Alper Taşdelen de oyunu yüzde 5 yıl önceki seçimde 64.8 olan oy oranını artırarak yüzde 73.48 oy aldı. AK Parti’nin Çankaya Adayı Amber Türkmen ise yüzde 21.62 oy aldı. 3 dönem belediye başkanı olarak görev yaptığı Keçiören’e 10 yıl sonra yeniden dönen AK Parti Keçiören Adayı Turgut Altınok yüzde 63.63 oy oranıyla Keçiören Belediye Başkanı seçildi. İYİ Parti Keçiören Adayı Güçlü Şenel’in oy oranı ise yüzde 30.85 oldu.