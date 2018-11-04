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Ankara Haberleri: Büyükşehir ve ilçeler organize olmalı

ANKARA HABERLERİ

Büyükşehir ve ilçeler organize olmalı

Murat YILMAZ
04.11.2018 - 10:53Son Güncelleme :

Karapürçek’te 150 hayvan kapasiteli yeni bir barınak inşa ettiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sokak hayvanları sorunuyla ilgili “Büyükşehir’in tek başına yapabileceği bir iş değil.

Murat YILMAZ

İlçe belediyeleri ve Büyükşehir ciddi organize olamadığı sürece bu problem devam eder” dedi. Altındağ Belediyesi, Karapürçek’teki yeni hayvan barınağının yapımını tamamladı. Barınağın aynı zamanda küçük bir hayvan hastanesi gibi hizmet vereceğini de belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Sokak hayvanları bugün büyük kentlerde maalesef ciddi problemlerden bir tanesi” dedi. İnsanların kedi ve köpekleri hevesle aldıklarını, hevesleri geçince veya bakımları zor olduğu için can dostları sokağa bıraktığını aktaran Tiryaki şu açıklamalarda bulundu:

TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞ DEĞİL

“Bu canlılar sokakta perişan oluyor. Bazı can dostlar problemli insanlar tarafından zaman zaman işkencelere maruz kalıyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili yetki büyükşehir belediyelerine Büyükşehir Kanunu ile verilmiş ama ilçe belediyeleri de ‘bu görev benim değil’ diyerek kendisini yadsıyamaz. Büyükşehir’in tek başına yapabileceği bir iş değil. İlçe belediyeleri ve Büyükşehir ciddi organize olamadığı sürece bu problem devam eder.

Büyükşehir ve ilçeler organize olmalı

Başkan Veysel Tiryaki Karapürçek’teki yeni barınağı Hürriyet Ankara muhabiri Murat Yılmaz’a gezdirdi.

OPERASYON VE AMELİYAT DA YAPILACAK

Bu soruna çözüm sağlamak amacıyla modern bir barınak inşa ettik. Fen İşleri Müdürlüğü kampüsünde bir hayvan barınağımız vardı. Yeni yaptığımız barınak hem kapasite hem de imkanları bakımından daha iyi oldu. Her türlü operasyon, ameliyat, cerrahi müdahalenin yapılabileceği modern bir hale geldi. Mevcut barınakta da yapılıyordu ama istenen düzeyde değildi. Eski bir aracımızı hayvan ambulansına dönüştürmüştük. Şimdi yeni bir hayvan ambulansı daha alacağız. Şehrin kenarında bir tesis yaptık. Daha da büyümeye ihtiyaç olduğunda büyüyebilecek bir ortam var. İçinin tefrişatını yaptıktan sonra yakında açacağız.”

Büyükşehir ve ilçeler organize olmalı

AÇIK-KAPALI BARINAKLAR

Karapürçek’te çevre yoluna yakın bir alanda yapılan tek katlı hayvan barınağı 150 hayvanın aynı anda kalabileceği şekilde tasarlandı. Barınağın idari kısmında ameliyathane, ameliyat hazırlık odası, bakım odası, enfeksiyon odası, muayene odası, personel odası, bekleme salonu, kayıt odası ve veteriner odas gibi bölümler bulunuyor. Barınaklar kısmında ise 2.5 metrekare kapalı ve 4.5 metrekale açık alana sahip barınaklar yer alıyor.

Büyükşehir ve ilçeler organize olmalı

HER İNSANIN BİR HAYVANI OLMALI

Bolu’daki köy evinde Bulut, Duman ve Rüzgar isimli üç tane köpeğinin olduğunu belirten Başkan Tiryaki her ziyarete gittiğinde köpekleriyle vakit geçirdiklerini söyledi. Tiryaki, “Çocuklar hayvanlarla büyümeli her insanın bir hayvanı olmalı” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Büyükşehir ve ilçeler organize olmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Kasım 2018 tarihinde saat 10 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Büyükşehir ve ilçeler organize olmalı haberi güncellenecektir.

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