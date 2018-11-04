Büyükşehir müzelerden payını almayı unutmuş

Büyükşehir’in 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen müzelerden yüzde 5’lik payı almadığına ilişkin tespit, Sayıştay’ın 2017 Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu’na yansıdı.

7 MÜZE BELEDİYEYE AKTARMAMIŞ

Raporda, “Yapılan incelemede Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin giriş ücretlerinden elde edilen müze paylarının belediye bütçesine aktarıldığı, ancak gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen ve ücrete tabi olan 7 müzenin belediye hesabına müze payını aktarmadığı ve takibinin yapılmadığı belirlenmiştir” denildi. Büyükşehir Belediyesi ise Sayıştay’a ilgili müzelerin resmi yazılarla uyarıldığı yanıtını verdi.

ALTINDAĞ’A DA ‘NİYE ALMADIN’ SORUSU

Öte yandan Sayıştay müze payı ile ilgili Altındağ Belediyesi’nde de tespitte bulundu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Etnografya Müzesi gibi birçok müzenin Altındağ sınırları içinde bulunduğuna dikkat çekilerek Büyükşehir’in tahsil ettiği müze payının yüzde 75’inin ilçe belediyelerine aktarılması gerektiği, belediyenin ise bu payı almadığı ve takibini yapmadığı tespit edildi. Altındağ Belediyesi’nin yanıtı ise “Düzenli olarak her yıl Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazılmasına rağmen paylar aktarılmamakla beraber, alacağımız tutarlarda bildirilmemektedir” oldu.