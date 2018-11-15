Büyükşehir kredi kullanacak

Borçlanmaya ilişkin karar, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla alındı. Karara CHP ve MHP grupları ‘ret’ oyu kullandı. Karara göre, borçların teminatı için ise ASKİ’nin su ve diğer gelirleri ile EGO Genel Müdürlüğü’nün bilet ve diğer gelirlerinin bulunduğu hesaplar rehin gösterilecek. Gereği halinde İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden teminat mektubu alınarak da bunun karşılığında borçlanma yapılacak. Belediyenin tüm şirketleri de mahalli seçimlere kadar borçlanıp kefil olup gelirlerini teminat olarak gösterebilecek.