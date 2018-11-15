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Ankara Haberleri: Büyükşehir kredi kullanacak

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Büyükşehir kredi kullanacak

Murat YILMAZ
15.11.2018 - 09:57Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘mevcut yatırımların sonuçlandırılması ve yatırımların yapılabilmesi’ amacıyla çeşitli bankalardan kredi kullanacak.

Murat YILMAZ

Borçlanmaya ilişkin karar, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla alındı. Karara CHP ve MHP grupları ‘ret’ oyu kullandı. Karara göre, borçların teminatı için ise ASKİ’nin su ve diğer gelirleri ile EGO Genel Müdürlüğü’nün bilet ve diğer gelirlerinin bulunduğu hesaplar rehin gösterilecek. Gereği halinde İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden teminat mektubu alınarak da bunun karşılığında borçlanma yapılacak. Belediyenin tüm şirketleri de mahalli seçimlere kadar borçlanıp kefil olup gelirlerini teminat olarak gösterebilecek.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Büyükşehir kredi kullanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2018 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Büyükşehir kredi kullanacak haberi güncellenecektir.

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