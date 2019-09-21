Büyükşehir AOÇ’de üretecek Halk Market’te satacak

İhalede 6 firmayla yarıştıklarını belirten Keskin, yapacakları çalışmayı Hürriyet Ankara’ya anlattı:

6 FİRMA İLE YARIŞTIK

“Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya büyük önem veren Mansur Bey AOÇ arazileri konusunda bize kesin talimat verdi, biz de Metropol İmar AŞ yönetici arkadaşlarımızla ihaleye katıldık. 6 firma ile yarıştık, en yüksek teklifi verdik. Kamuoyunun da bildiği rakamlar üzerinden 3 yıllığına kazandık. İhale kurulu değerlendirecek, onayladığı günden itibaren de biz bu araziyi işletmeye başlayacağız. Mansur Bey’in Halk Market Projesi var. Sosyal demokrat belediyelerin uyguladığı tanzim satış projelerindeki gibi halka daha ucuz ve kaliteli ürünlerin ulaştırılacağı bir proje. Bununla ilgili gerekli kadro yapılanmaları hemen hemen tamamlandı.

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETECEĞİZ

Bu arazilerin ihale şartnamesi imzalandıktan sonra Atatürk’ün Ankara’ya bıraktığı mirasa yakışır bir şekilde tarım yapmak istiyoruz. 300 dönüm civarındaki arazide Mansur Bey’in Halk Market projesi kapsamında tarım ürünleri üreteceğiz. Ucuz ve kaliteli ürünlerimiz aracısız direkt Ankaralılara ulaşacak. Mansur Bey’e bu konuda hazırladığımız çalışmayı sunacağız yol haritamız netleşmiş olacak. Ziraat fakülteleri ile de görüşeceğiz. Atatürk’ün tarım anlayışını burada yeniden hayata geçireceğiz. Yer olarak tarıma uygun, sulak bir arazi. Tarım dışında başka bir amaçla kullanmamız kesinlikle söz konusu değil.

YENİ İHALELERE DE GİRECEĞİZ

Okullardan çocuklar gelecek özel programlarla. Büyükşehir Belediyesi’nin tarım üretimi yaptığı arazilerde kendi domateslerini, kendi salatalıklarını dalından toplayabilecekler. AOÇ arazine Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar asla sahip çıkmamıştır. Mezbelelik haline dönmüştür. Bundan sonra ismine yakışır bir şekilde değerlendirilecek. Yeni ihaleler olursa da gireceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir şirketi olarak Ankara’nın menfaatleri, çıkarları için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.”

Metropol İmar AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dilek Önal da “Büyükşehir Belediyesi olarak mirasa uygun davranacağız. İhaleye girip burayı almakla tarım arazisini koruduk” dedi.

İKİ PARSELE YILLIK 309 BİN TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan Metropol İmar AŞ, Etimesgut’ta yer alan Atatürk Orman Çiftliği arazi kiralama ihalesinin birinci parselini yıllığı 119 bin TL’ye, ikinci parselini ise yıllığı 190 bin TL’ye aldı.