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Ankara Haberleri: Büyük dayanışma

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Büyük dayanışma

Hürriyet Haber
03.05.2018 - 14:41Son Güncelleme :

Ankaragücü taraftarı, zorlu maçta Gençlerbirliği’ni yalnız bırakmayacak.Kırmızı-siyahlıların başkanı Murat Cavcav’ın destek çağrısına, sarı-lacivertli ekibin taraftar grupları kayıtsız kalmadı. Sosyal medya üzerinde başlatılan kampanyaya, diğer takım taraftarları da ilgi gösterdi. 

Hürriyet Haber

Süper Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği’ne, lojistik destek Ankaragücü taraftarından geliyor. Sarı-lacivertliler, Ligin 32. haftasında, Antalyaspor ile kendi sahasında kritik bir maça çıkacak olan kırmızı-siyahlıları, 19 Mayıs Stadı’na gidip destekleyecek. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, önceki gün yaptığı açıklamada, maç biletlerinin tüm tribünler için 5 TL’den satılacağını belirtip, Ankaralı futbol severleri, zorlu müsabakada yanlarında görmek istediklerini söylemişti.Bu çağrıya, Ankaragücü Yaşasın Birlik Platformu, kayıtsız kalmadı. Birlik Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “vefa” kelimesinin, kendileri için büyük anlam ifade ettiği vurgulandı. Hayatını kaybeden Gençlerbirliği’nin duayen başkanı İlhan Cavcav’ın, geçmişte Ankaragücü’ne bir çok destek olduğu hatırlatılan açıklamada, Ankaragücü’nün 19 Mayıs Stadı’nda maddi yükümlülükleri yerine getiremediği ve maçlarını oynayamayacak duruma geldiğinde, Cavcav’ın duruma el atıp ve Ankaragücü’nün maçlarını 19 Mayıs Stadı’nda oynamaya devam ettiği belirtildi. Cavcav’ın, bu ve bunun gibi yaptığı iyilikleri hiçbir zaman reklam yapmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Şimdi, adının verildiği sezonda, ligden düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan kulübünün durumu bizleri derinden üzmektedir. Şimdi vefa borcumuzu ödeme sırası bizde! Gelin, hep beraber Antalyaspor maçında Gençlerimizin yanında olalım ve bir katkı da biz sağlayalım” ifadelerine yer verildi.Sosyal medya üzerinde yapılan bu çağrının ardından, bir çok Ankaragücü taraftarı, maç günü 19 Mayıs Stadı’nda olacağı ile ilgili paylaşımlar yaparken, Ankara’da yaşayıp; Bursaspor, Kayserispor, Samsunspor gibi takımlara bağlı olduklarını bildiren taraftarlar da Gençlerbirliği’ne desteğa hazır oldukları mesajları yayınladı.

Etiketler: SPOR , AGÜCÜ

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