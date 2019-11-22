Bütçelerin ‘en’leri

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde Büyükşehir, ASKİ, EGO ve ilçe belediyelerinin bütçeleri görüşülürken AK Parti Keçiören Meclis Üyesi İbrahim Uyar tarafından Ankara’da nüfusu 100 binin üzerindeki 10 ilçe belediyesinin 2017-2018 bütçelerinin karşılaştırıldığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Mamak, Altındağ, Pursaklar, Gölbaşı ve Polatlı’nın ele alındığı çalışma, belediyelerin ‘en’ sıralamalarını da ortaya koydu. Aynı nüfustaki ilçelerde bile ciddi bütçe farklılıkları olduğuna dikkat çeken Uyar şunları söyledi: “10 ilçe belediyesinin 2017 ve 2018 yılı kesinleşen bütçeleri incelendiğinde merkezi hükümet tarafından tedbir alınmadığı takdirde birkaç yıl içerisinde belediyeler personel maaşını bile ödeyemeyecek hale gelecektir. Aynı nüfustaki ilçelerde bile ciddi bütçe farklılıkları mevcuttur. Belediye Kanunu tekrar düzenlenerek gelir artırıcı ve bütçe harcamalarını kontrol amaçlı tedbirler alınmalıdır.” Araştırmada öne çıkan bazı bölümler şöyle:

EN ÇOK YATIRIM YAPAN ALTINDAĞ

Araştırmaya göre 2017’de yatırıma en çok para harcayan belediye Altındağ olurken en az harcayan ilçeler Çankaya ve Keçiören oldu. Altındağ Belediyesi 2017’de 135 milyon 236 bin TL ile bütçenin yüzde 46.38’lik kısmıyla en çok yatırım harcaması yaptı. Çankaya’da bu oran yüzde 10.57 oldu. 2018’de Altındağ, 163 milyon 679 bin TL ile bütçenin yüzde 43.11’ini yatırıma harcarken Keçiören 63 milyon 207 bin TL ile yüzde 14.37, Çankaya ise 109 milyon 592 bin TL ile yüzde 14.42 yatırıma harcadı.

2017’DE EN ÇOK FAİZİ KEÇİÖREN ÖDEDİ

2017’de 10 ilçenin toplam faiz gideri 55 milyon 452 bin TL olurken bu giderin yüzde 35.43‘ünü Keçiören Belediyesi ödedi. Etimesgut Belediyesi hiç faiz ödemezken faize para ödemede 14 milyon 137 bin TL ile (bütçesinin yüzde 5,35’i) Mamak Belediyesi en yüksek oranda yer aldı. 2018’de ise toplam faiz giderleri 59 milyon 296 bin TL olarak gerçekleşti. Keçiören 13 milyon 43 bin TL faiz öderken, 2018’de Etimesgut ve Sincan faiz ödemedi.

KİŞİ BAŞINA EN AZ HARCAMA SİNCAN’DA

Kişi başına gelir ve harcama karşılaştırmasında ise 2017 yılında kişi başı 829 TL gelir elde ederek bin 250 TL harcama yapan Gölbaşı Belediyesi ilk sırada yer aldı. Kişi başına en az para harcayan ilçe olan Sincan’da 404 TL gelire karşılık 351 TL harcama yapıldı. 2018’de Gölbaşı’nda kişi başına bin 57 TL gelir bin 259 TL harcama yapıldı. Sincan’da 518 TL gelir 483 TL harcama, Keçiören’de 468 TL gelir 483 TL harcama olurken Sincan ve Keçiören 2018’de 483 TL ile en az kişi başı para harcayan ilçeler oldu.