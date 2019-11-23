Bütçede gündem ‘hayvan barınağı’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin Kasım Ayı 16. Oturumu,Başkan Mansur Yavaş başkanlığında dün gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2020 yılı bütçeleri ile 2020 performans programları görüşüldü. Bütçede dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardımlar için 365 milyon 251 bin TL ödenek ayrıldığını 2019 bütçesinde ise bu rakamın 394 milyon 637 bin TL olduğunu belirten Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Meclis Üyesi Ebubekir Kipel, sosyal yardımlardaki 4 milyon TL’lik düşüş nedeniyle Büyükşehir’i eleştirdi. Oturumu yöneten Başkan Yavaş, bu rakamların revize edileceğini söyledi.

2020 YILINDA DA ÜZECEKSİNİZ

AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz ise Büyükşehir’i hayvan barınağı için ayrılan bütçe payı üzerinden eleştirdi. Ayaz, “Başıboş hayvan barınakları, köpek eğitim merkezine 50 bin lira ayırmışsınız. Köpek barınakları yapımı için de 500 bin lira ayırmışsınız. Ankara’ya bağlı bütün ilçelerdeki başıboş hayvan barınakları için de 125 bin lira ödenek ayırmışsınız. Bununla ilgili ek bütçe yapın hep birlikte destekleyeceğiz. Siz bu ayrılan rakamlarla değil barınak, kulübe bile yapamazsınız. Yani hayvan dostlarını 2020 yılında da üzeceksiniz” ifadelerini kullandı. Yavaş’ın yanıtı ise “Hayvan barınakları ile ilgili eleştirinizi kabul ediyorum. Kim hazırlamışsa yanlış yapmış. O rakmaları revize edeceğiz” oldu. Yavaş ayrıca bakanlık ve AB projeleriyle de ortak çalışma yapılacağı bilgisini verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık ise bütçe ile ilgili “Bütçede 415 milyon araç kiralama bedeli var. Kent içinde yapılacak köprü, alt geçit, meydan düzenlemesi için ayrılan rakam ise 120 milyon. Tasarruf ettiğinizi söylüyorsunuz. Yani ağaçlar kuruyorsa sulamadan mı tasarruf ettiniz. Kızılcahamam’daki ABB yetkisinde olan mezarlıkların temizlenmesini yapmayarak mı tasarruf ettiniz. Evet böyle yaptınız. Yapmanız gereken işleri yapmadınız. Ankaralılar mağdur olmasınlar diye biz yaptık. Hizmet yapmamayı tasarruf olarak görüyorsanız bunun adına iş bilmemezlik denir” ifadelerini kullandı. Altunışık ayrıca yolsuzluk iddiaları ile ilgili bir iddia varsa Yavaş’tan gereğini yapmasını istedi.

YAVAŞ: BAZI FİRMALARLA BAŞ EDEMİYORUZ

Başkan Yavaş, Altunışık’a şu yanıtı verdi: “Ağaçların kuruması ve mezarlıklar gibi konularda tavrım açık. Seneye ihale de yapmayacağım. Biz bu işle yıllardır uğraşan gerek personel gerek bazı firmalarla baş edemiyoruz. Fırsat buldu mu hemen gol atacağız diye uğraşıyorlar. Tamamen oradaki çalışanların vicdanına kalmış. Yerine göre bir defa çim kesildiyse 5 yazabiliyorlar. Sulamaları artırabiliyorlar. Bana yapamadı desinler bana hırsız demesinler hırsızlığa alet oluyor demesinler. Bunlarla ilgili savcılığa intikal eden bir sürü dosya var. Biz bunu siyaseten kullanmıyoruz. İsteyen arkadaşlar gelirlerse gösterebilirim.”

‘İSTASYON CADDESİ’ POLEMİĞİ

MHP Grubu ile Yavaş arasında ise ‘İstasyon Caddesi’ üzerinden polemik yaşandı. Yavaş, 700 milyon kredi yetkisi istediklerini ancak 400 milyon verildiğine dikkat çekerek “Bu kredinin reddini Etimesgutlulara nasıl izah edeceksiniz” dedi. Başkan Yavaş, İstasyon Caddesi’ndeki iki alt geçidin inşaatına nisan ayında başlayacaklarını kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise “İstasyon Caddesi’nde Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi kamulaştırma çalışmalarını titizlikle yürüttüler. Kamulaştırmadan kalan 70 tane daire vardı, onların satış yetkisini size oy birliğiyle verdik. Size sunduğumuz şeyden hiç bahsetmiyoruz. Engelliyorsunuz diyorsunuz. Sizin için Etimesgut-Sincan halkı o kadar önemliyse Yaşamkent’teki çalışmaya da karşı değiliz ama önceliğinizi o bölgeye (Etimesgut) verseydiniz. Demek ki önceliğiniz orası değil” diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise Meclis’te yapılan hizmetlerin konuşulması gerektiğini söyleyerek muhtarların her gün gelerek ilçelerde yapılmayanları anlattığını kaydetti. Beker ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse arasında da sert tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun da bütçenin Yavaş döneminin ilk bütçesi olduğuna dikkat çekerek bundan sonraki hedeflerinin belediyenin borç yükünün kaldırılması ve yeni projelerin yapılması için kaynak oluşturmak olduğunu söyledi.



OY BİRLİĞİYLE KABUL YAVAŞ’TAN TEŞEKKÜR

ABB Meclisi, üç kurumun bütçesini de tüm partilerin oy birliği ile kabul etti. Mansur Yavaş döneminin ilk bütçesi de olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 mali yılı bütçesi 7 milyar 150 milyon TL, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 mali yılı bütçesi 3 milyar 422 milyon TL, EGO Genel Müdürlüğü’nün 2020 mali yılı bütçesi ise 1 milyar 820 milyon TL olarak belirlendi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Yavaş özetle şunları söyledi: “Meclisimiz, bugün örnek bir dayanışma ile rozetlerden bağımsız düşünmüş, 2020 yılının ilk düğmesini doğru iliklemiş ve gelecekte de Ankara’nın birlikte güzelleştirilmesi için örnek bir davranış göstermiştir. Bu gayrete omuz vermek ve Ankara halkına hizmetin gururunu paylaşmak için hassasiyet göstermek hepimiz için vicdani bir borçtur. Ülkemiz ve yaşadığımız şehirler söz konusu olduğunda, iktidar muhalefet demeden Ankara için birlik duygusu içinde kardeşçe davranmak, hepimiz için ilke olmalıdır. Bugün varız, yarın yokuz. Belediyeyi siyasi hırslarımız değil, irademiz, aklımız ve vicdanlarımız yönetsin istiyoruz.

Bu anlamda Meclisimiz doğru yerde durmuştur ve bu duruşta herkesin payı vardır. Ankara ve tarihinin arkamızdan hayırla yad etmesini istiyorsak, bugün olduğu gibi bundan sonra da en büyük referansımızın Ankaralının iradesi olması gerekiyor.”