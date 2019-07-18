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Ankara Haberleri: Küçük Büşra'nın büyük azmi

ANKARA HABERLERİ

Küçük Büşra'nın büyük azmi

Soner AKSAKAL/AA
18.07.2019 - 16:08Son Güncelleme :

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yüzde 70 zihinsel engeli bulunan 6 yaşındaki Büşra İnci Durmaz'ın, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nda (ZİÇEV) gördüğü dört yıllık eğitimi sonrasında zihinsel engelli raporu kalktı.

Soner AKSAKAL/AA

20 günlükken ‘fenilketonüri hiperfenilalaninemi’ hastalığı dolayısıyla özel öğrenim güçlüğü, duyma gibi hastalıkların teşhisi konulan minik Büşra İnci’ye, değişik hastanelerde yaklaşık 2.5 yıl tedavi sonrası zihinsel engelli raporu verilmişti. Büşra İnci'nin merkeze ilk geldiğinde anlama, dinleme, bekleme ve sıralama kavramlarının olmadığını anlatan ZİÇEV öğretmeni Arzu Dülger, şöyle konuştu:"Sağlık sorunları da tek tek tespit edilerek çözüldü. Duyma problemi, kaslarında sıkıntıları vardı. Bunlar tedavi edildikten sonra İnci'nin öğrenme kabiliyeti arttı. Bütün bunlar bir araya gelince de dört yılda Büşra İnci Durmaz'ın yüzde 70 zihinsel engelli raporu kalktı. Ailesinin katkısı çok büyük. Annesi bir yıl boyunca burada bizim yaptığımız eğitimleri öğrenip evde uyguladı.”

GÖZ TEMASI KURAMIYORDU

Anne Sevgi Durmaz da büyük bir mutluluk yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Birçok kurumu gezdikten sonra tavsiyelerle ZİÇEV'e başvurduk. Başladığımızda İnci 10 dakika sandalyede oturamıyordu. Bir saniyelik göz teması kuramıyordu. Hatta otizm, disleksi ihtimalleri düşünüldü. Özel öğrenim güçlüğü tanısı konulduktan sonra eğitim ve destekle belki bir yere getiririz diye düşündük. Çok şükür İnci süreci atlattı.”  En büyük hayali fotoğrafçılık olan Büşra İnci Durmaz da okula başlayacağı için çok mutlu olduğunu belirtti. ZİÇEV Spor Genel Koordinatörü Osman Akdemir ise özel öğrenim güçlüğü çeken çocuklarda erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Akdemir, "ZİÇEV olarak çocuklarımızla ne kadar erken kucaklaşabilirsek aldığımız yol da o kadar fazla olacaktır" dedi. 

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