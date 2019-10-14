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Ankara Haberleri: Burnuyla kitap yazıp web tasarımı yapıyor

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Burnuyla kitap yazıp web tasarımı yapıyor

Burcu ÇALIK/AA
14.10.2019 - 09:17Son Güncelleme :

Ankara'da yaşayan, serebral palsi (beyin felci) nedeniyle ellerini kullanamayan lise öğrencisi Talha Köstekli, burnuyla hem web tasarımı yapıyor hem de kitap yazıyor.

Burcu ÇALIK/AA

MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Talha Köstekli, edebiyat sevgisini, "Yazmayı, yazarken hayal gücümü kullanmayı çok seviyorum" sözleriyle dile getirdi. Talha'nın bilişim teknolojileri öğretmeni Pınar Küçük ise, "Talha, web tasarımı konusunda en iyi öğrencilerimizden biri. Öğrettiğimiz bütün kodlamaları dokunmatik, özel ekranlar aracılığıyla burnuyla yapıyor" diye konuştu. Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okulumuzda serebral palsili çocuklarımız ve normal gelişim gösteren çocuklarımız beraber eğitim alıyor. Mezun olduklarında piyasada çalışabilecek durumdalar. Talha şu anda kendi web sitesini yapabiliyor. Mezun olduktan sonra kurumsal kimlik oluşturma ve web tasarım programlama alanında çalışabilecek düzeyde. Yeter ki dokunmatik ekran gibi ihtiyacı olan teknoloji ona sağlansın. Talha’nın tablet üzerinden burnuyla yazdığı bir kitabı var. Kendi hayatını bilim kurguyla harmanlamış. Çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti." Talha'nın babası Ali Köstekli ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Çok çalışıyor, çabalıyor, çok meraklı. Gelecekte daha da güzel başarılar gerçekleştireceğini düşünüyorum" dedi. 

Burnuyla kitap yazıp web tasarımı yapıyor

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