‘Bunun adı tasarruf değil beceriksizliktir’

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, dün düzenlediği basın toplantısında ABB Başkanı Mansur Yavaş’a sert eleştirilerde bulundu. Asfalt atılmayan, bozuk caddelerin fotoğraflarını gösteren Özcan, “Yapılmayan işlerden arta kalana Sayın Yavaş, ‘tasarruf ettim’ dedi. Bunun adı tasarruf değildir. Sen iş yapmazsan bunun adı beceriksizliktir, iş bilmemezliktir. Bunun adı işten kaytarmaktır” dedi. Özcan özetle şunları söyledi:

‘BUNLAR BU İŞİ YÜRÜTEMİYORLAR’

“Gerek ABB Başkanı Mansur Yavaş, gerekse CHP ve İYİ Parti, her fırsatta AK Parti grubunun kendilerini çalıştırmadıklarını iddia ediyor. Hizmetlerin yapılmamasının nedeni biz değiliz. Onların iş bilmemezliği, beceriksizliği. Bunlar bu işi yürütemiyorlar, her geçen gün yavaş yavaş ayyuka çıkıyor, kamuoyu görüyor. Sosyal medya çalışmalarıyla bunları örtemezsiniz, çünkü biz bu şehirde yaşıyoruz. Bizler Ankaralının yararına gelen başkanlık yazılarına baktığımızda yüzde 95’ine evet demişiz. Biz böyle boş algılar yerine doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Seçim öncesinde Sayın Yavaş, ABB’nin imkânlarının yeterli olduğunu, hiçbir şekilde borçlanmaya gerek kalmadığını çıktığı kanallarda defalarca söyledi. 200 günlük kitapçıkta da başta ASKİ olmak üzere belediye kurumlarının borçlarının azaldığı söylenmiştir.

‘EN BÜYÜK PROJESİ BORÇLANMA’

CHP’li ABB Başkanı Sayın Yavaş’ın bugüne kadar Meclis’e getirdiği en büyük birinci projesi borçlanma, ikinci projesi borçlanma, üçüncü projesi de borçlanma. Şu ana kadar toplamda 2 milyar 672 milyon TL borçlanma talebinde bulunmuş. ABB’nin 8.5 milyarlık borcunda iç borçlar ASKİ’nin ABB’ye, ASKİ’nin EGO’ya, belediyenin şirketlerine olan borcudur. ABB’nin iç borcu 2 milyar 598 milyon, ASKİ’ye borcu 7 milyon, EGO Genel Müdürlüğü’ne 2 milyar 356. Toplamda iç borcu 5 milyar 561. Büyükşehir’in dış borcu 3 milyar 257 milyon 924 bin lira. Normalde atıp ‘Aldığım 8 milyar borç’ diyorsun, aldığın borç 3 milyar 257. Sadece 9 ayda Meclis’ten 2 milyar 672 milyon borçlanma yetkisi istiyorsun biz buna ‘Hayır’ dediğimizde, ‘Bana iş yaptırmıyorlar’ diyorsun. 9 ayda böyle giderse 5 yılda komple Ankara’nın 50 yılı ipotek altına alınmış olacak. Bunu 25 yıl öncesinde CHP yönetiminde de görmüştük.

‘CHP ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR DEMEK’

9 aylık süre içerisinde Ankara’ya bir tane park bile yapılmadı. Trafik yatırımları yapılmadı, asfalt dökülmedi, tamiratlar yapılmadı, her yer çukur, çöp, çamur. CHP, CHP’liliğini her yerde yapıyor. CHP; çöp, çukur, çamur demek. Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya 3 santim kar yağdı. İnsanlar 3 santim karda Mansur’un yüzünden mahsur kaldı. ABB karla mücadelede sınıfta kaldı. Bu durum gelecekte gerçekleşecek olan herhangi bir kar yağışı gibi durumlarda Ankara halkını haklı olarak endişeye sevk etmiştir. Sayın Yavaş’ın Ankara’yı yönetmedeki beceriksizliği, Ankaralılar tarafından seçilen Meclis üyelerinin bulunduğu Meclis’te de saygısızca devam etmektedir. Meclis üyelerinin konuşmalarının sık sık kesilmesi, azarlanması, hatta zabıta ile dışarı çıkartılma tehditleri, bizlere 28 Şubat baskıcı zihniyetini hatırlatmaktadır.

2020’DE KAÇ BÜROKRAT DEĞİŞECEK?

İlçelerimize herhangi bir bütçe ayrılmadı. Yapılmayan işlerden arta kalana Sayın Yavaş, ‘Tasarruf ettim’ dedi. Bunun adı tasarruf değildir. Sen iş yapmazsan bunun adı beceriksizliktir, iş bilmemezliktir. Bunun adı işten kaytarmaktır. Ankara Büyükşehir’in CHP’li Başkanı’nın beceriksizliğine bir diğer örnek ise atamalardır. Sayın Yavaş, göreve geldikten sonra tüm tecrübeli bürokratları ve genel müdürleri görevden alarak yerine yeni bürokratlar atadı. 9 aylık süreçte onlarca bürokrat ve şirket müdürü değiştirildi. Bu kadar değişim beceriksizlikten mi kaynaklanıyor? Yoksa arkadan uzanan başka eller veya hesaplar mı var? 2020’de acaba kaç bürokratı değiştirecek? Çalışmaya ne zaman vakit ayıracak bilemiyoruz. Değerli Ankaralılar belediyecilik; liyakatli, ehliyetli insanlardan oluşan ekip işidir. Bu, CHP’nin beceriksiz ekibinin yapabileceği bir yönetim işi değildir.”

NELERE ‘EVET’ NELERE ‘HAYIR’ DEDİKLERİNİ ANLATTI

“Seçimden bugüne geçen sürede AK Parti grubumuz, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptığı ve yapacağı faaliyetlerde Ankara halkının lehine olan tüm kararlarda tam destek göstermiştir. Bu karar sürecinde öncelikle Ankara halkının yararı gözetilmiştir. Bu noktada bu hususlar bunun bir delilidir; Ankara halkının lehine olan inancımızla nelere evet dedik? Nelere destek verdik? Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerin evlerindeki su kullanımına yüzde 50 indirime evet dedik. Belediye bünyesinde çalışan memurlar için Sosyal Denge Tazminatı’nın herkese eşit verilmesine evet dedik. 3-6 yaş arası çocuklarımız için gündüz bakım evi kurulmasına evet dedik. Üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı yıllardan beri devam ediyordu, buna da evet dedik. ABB şirketlerinden gelen bütçe ve sermaye artışına evet dedik. 2020 bütçesinin tek bir kalemine müdahale etmeden evet dedik, oy birliğiyle geçti. Otobüs alımı ile ilgili 60 milyon Euro’luk dış borçlanmaya evet dedik. Ama Meclis’te oylama yapılamadı, Başkanlık Yazısı’nı EGO’dan yanlış olarak getirmişler. Buna biz evet dedik kendileri kullanamadı yeniden olağanüstü Meclis toplantısında da buna evet dedik. İlçe belediyelerinde, yeşil alanları sulamak için kullanılan suya indirim yapılmasına ilişkin teklif verdik. Ancak CHP’li belediye başkanı bunu veto etti.

ISRARLA OTOPARKLARI ZAMLANDIRMAK İÇİN UĞRAŞTI

Kamuoyunda oluşturulan ‘bize iş yaptırmıyorlar’ algısı var. Peki biz AK Parti grubu olarak nelere hayır dedik. Seçim öncesi belediye başkanının 100 vaadinden birisi de suya indirim yapmaktı. Suya indirim yapacağım diyen zat belediye başkanı olduktan sonra geldi suya zam yapmaya kalktı biz buna hayır dedik. Mustafa Tuna döneminde otopark ücretlerini 1 TL’ye çektik. CHP’li belediye başkanı Sayın Yavaş, ısrarla otoparkları zamlandırmak için uğraştı. 25-30 katına çıkartmaya kalktı. Biz bunu reddettik, hayır dedik. Hukuk Tarifeler Komisyonu’ndaki arkadaşlarımız çalıştılar fiyatları düşürdüler. Mansur Bey’in teklifi yol boyu otoparklarda 0-10 dakika ücretsizdi biz 30 dakika ücretsiz olsun dedik. 10 dakika-1 saat arası 5 TL teklif ettiler biz 2 TL olsun dedik. Biz burada vatandaşımızı düşündük. Biz CHP ve İYİ Parti’nin ısrarla otoparklara zam yapmak istemesini anlamıyoruz. AŞTİ’de ücretsiz süreyi 30 dakika önerdiler biz ilk 60 dakikası ücretsiz olsun dedik. Rekreasyon alanlarında 5 TL istedi biz 2 TL olsun dedik.”

BAŞTAN ‘BEN YATIRIM YAPMAYACAĞIM’ DİYOR

ABB’nin bütçeye göre son üç yıldaki yatırım oranlarını da anlatan Özcan, “2018’de gerçekleşen yatırım oranı 3 milyar 55, yüzde 46. 2019’da ABB’nin gerçekleşen yatırım 3 milyar 637 milyon, oranı yüzde 41. 2020 bütçesinde bu rakam 2 milyar 507. Bütçenin yüzde 35’i. Baştan ‘ben yatırım yapmayacağım’ diyor. ‘AK Parti meclis üyelerinin sayısı çok ben bunun üzerinden yan gelip yatarım’ düşüncesinde. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Sizin aracılığınızla ve teşkilatlarımızla bunları anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

ALTINDAĞ’IN ASFALTINA ABB LOGOSU İDDİASI

AK Partili Hakan Han Özcan ilginç de bir iddiada bulundu: “Altındağ Belediyesi’nden bir okulumuz asfalt talep etmiş. Okulun girişine ve bahçesine asfalt atılmış. Sabah belediye başkanını arıyorlar ‘başkanım dün gece sizin attığınız asfaltın üzerine Büyükşehir Belediyesi gelip Büyükşehir logosu bastı’ diyorlar. Hizmet etmeyi bıraktı, yapılan hizmete de logo basıp, ‘ben yaptım’ diyebilecek bir zihniyet.”