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Ankara Haberleri: Bunu yapanların vicdanları zehirli

ANKARA HABERLERİ

Bunu yapanların vicdanları zehirli

Caner ÜNVER/DHA
30.01.2020 - 15:02 |Son Güncelleme :

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yenikent İlksen TOKİ Konutları'ndaki boş alanda meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için alana gelen hayvanseverler, iki sokak köpeğinin baygın halde yattığını gördü.

Caner ÜNVER/DHA

Hayvanseverlerin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki köpeği tedavi için veteriner hekime götürdü. Akşam saatlerinde tekrar alana gelen hayvanseverler, 14 kuş ve altı köpeğin daha zehirlenerek öldüğünü fark etti. Hayvanların, tavuk etinden zehirlendikleri belirlendi.

Bunu yapanların vicdanları zehirli

NÖBET TUTTULAR

Olayı haber alan hayvanseverler, bölgedeki diğer hayvanları korumak için nöbet tutmaya başladı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da alana gelerek nöbete katıldı. Özkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Bunu yapanların vicdanları zehirli
Sincan’da 14 kuş ve altı sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bunu yapanların vicdanları zehirli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2020 tarihinde saat 15 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bunu yapanların vicdanları zehirli haberi güncellenecektir.

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