Bunu yapanların vicdanları zehirli

Hayvanseverlerin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki köpeği tedavi için veteriner hekime götürdü. Akşam saatlerinde tekrar alana gelen hayvanseverler, 14 kuş ve altı köpeğin daha zehirlenerek öldüğünü fark etti. Hayvanların, tavuk etinden zehirlendikleri belirlendi.







NÖBET TUTTULAR



Olayı haber alan hayvanseverler, bölgedeki diğer hayvanları korumak için nöbet tutmaya başladı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da alana gelerek nöbete katıldı. Özkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.





Sincan’da 14 kuş ve altı sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü.