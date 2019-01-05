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Ankara Haberleri: Bunalımı facia oldu

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Bunalımı facia oldu

Fatih POYRAZ/DHA
05.01.2019 - 14:04Son Güncelleme :

Pursaklar’da Turgut Reis Caddesi’nde bir binada oturan ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Harun T., doğalgaz vanasını açarak intihar girişiminde bulundu.

Fatih POYRAZ/DHA

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine Harun T, elindeki çakmağı yaktı. Meydana gelen patlamada, Harun T., 2 polis memuru ile aynı binada yaşayan 2 kişi hafif yaralandı. Olayda ağır yaralanan Harun T. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2'si polis, 4 yaralı ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Harun T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bunalımı facia oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ocak 2019 tarihinde saat 14 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bunalımı facia oldu haberi güncellenecektir.

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