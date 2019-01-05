Bunalımı facia oldu

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine Harun T, elindeki çakmağı yaktı. Meydana gelen patlamada, Harun T., 2 polis memuru ile aynı binada yaşayan 2 kişi hafif yaralandı. Olayda ağır yaralanan Harun T. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2'si polis, 4 yaralı ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Harun T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.