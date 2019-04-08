Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Bugünün hikâyesi değil

Ankara Haberleri: Bugünün hikâyesi değil

ANKARA HABERLERİ

Bugünün hikâyesi değil

Hürriyet Haber
08.04.2019 - 17:47Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını aldı ve Ankara’da Mansur Yavaş dönemi resmen başladı.

Hürriyet Haber

Yerelde siyaset yapıyorsanız, şehri yönetmeye talipseniz ‘bir hikâyenizin olması’ önemlidir. O yüzden Yavaş’ın Ankara hikâyesini hatırlayarak başlayalım...

GÖZÜM TUNA’DAYDI

Bir siyasinin hafızalara kazındığı en önemli günlerdir; ilk günü ve son günü. Devir teslim törenlerinde bu iki günü de görürüz. Bu törenlerde gözüm hep devreden taraftadır. Dünkü devir teslimde Mustafa Tuna’yı dikkatle izledim.

Bugünün hikâyesi değilBugünün hikâyesi değil

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bugünün hikâyesi değil hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Nisan 2019 tarihinde saat 17 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bugünün hikâyesi değil haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yollara 30 yeni üst geçit

Yollara 30 yeni üst geçit

Ailelere mavi balina uyarısı

Ailelere mavi balina uyarısı

Delik deşik ettiler

Delik deşik ettiler

Personel ve vatandaşı kapıda karşıladı

Personel ve vatandaşı kapıda karşıladı

İkinin Biri beğeni kazandı

İkinin Biri beğeni kazandı

Bach eserlerine caz doğaçlaması

Bach eserlerine caz doğaçlaması

30. yılda 120 film

30. yılda 120 film

Yenikent’te hayal kırıklığı

Yenikent’te hayal kırıklığı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.