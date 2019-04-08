Bugünün hikâyesi değil

Yerelde siyaset yapıyorsanız, şehri yönetmeye talipseniz ‘bir hikâyenizin olması’ önemlidir. O yüzden Yavaş’ın Ankara hikâyesini hatırlayarak başlayalım...
GÖZÜM TUNA’DAYDI
Bir siyasinin hafızalara kazındığı en önemli günlerdir; ilk günü ve son günü. Devir teslim törenlerinde bu iki günü de görürüz. Bu törenlerde gözüm hep devreden taraftadır. Dünkü devir teslimde Mustafa Tuna’yı dikkatle izledim.
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