Bu son olsun

Hürriyet Ankara’nın önceki gün ‘Moloz Belası Bulvara Taştı’ manşetiyle gündeme getirdiği Sabancı Bulvarı üzerinde biriken moloz ve atıklar temizlendi. Haberin ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ekipler, önceki gün akşam saatlerinde çalışma başlatarak duyarsız vatandaşlar tarafından bulvar kenarlarına bırakılan atıkları topladı. Ekipler dün de gün boyunca bulvar çevresindeki irili ufaklı çöp birikintilerini temizlemeye devam etti. Çevre sakinlerinin ihbarını değerlendiren Zabıta ekipleri ise bölgeye moloz ve atıkları bırakan kişileri bulmak için araştırma başlattı.





‘HATIRA’YI UNUTMAYIN



Bulvarın yanı başındaki ‘Türkiye Petrol Jeologları Derneği Hasan Emiroğlu Hatıra Ormanı ise halen moloz ve atıklardan temizlenmeyi bekliyor. Çam ağaçlarının arasındaki çöp tepesine dikkat çeken çevre sakinleri, “Çalışmalarla bulvarın büyük bölümü temizlendi. Aynı hassasiyeti ormanlık alan için de bekliyoruz. Hatıra ormanı unutulmamalı” dedi.

ÇÖPLÜĞE DÖNMÜŞTÜ

Hürriyet Ankara 18 Ekim 2018’de ‘En Acı Moloz Hatırası’ manşetiyle Sabancı Bulvarı’nın yanı başındaki hatıra ormanında yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçilmesini sağlamıştı. Bir yıl sonra yeniden ortaya çevre düşmanları bu kez bulvar kenarlarındaki birçok noktaya da moloz dökerek bölgeyi çöplüğe dönüştürmüştü.