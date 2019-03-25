‘Bu şehre bereket ve huzuru getireceğiz’

“Artık hepimiz iyice bilmeliyiz ki sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır. Millet iradesini korumak gibi asil bir borcumuz var ve o borç hakkıyla ödenecektir. 31 Mart günü bizler, sandıklara sahip çıkarak, aslında şehrimizin geleceğine, adalete ve demokrasiye sahip çıkacağız. Ankaralı bizlere güvendi, arkamızda dağ gibi durdu. Ankara sokak sokak, cadde cadde, bulvar bulvar bizimle. Köy köy, mahalle mahalle bizimle. Ankara coşkusunu sandığa yansıtmak için sabırsızlıkla 31 Mart’ı bekliyor. Şehrimiz bizden emanetinin namus gibi korunmasını beklerken gözümüzü kırpmayacağız. Geliştirdiğimiz seçim takip programıyla, önce oyların sayımı esnasında tutulacak sayım döküm cetvellerinin sonuçlarını bildireceğiz.

4 SAATTE SONUÇLARI ALACAĞIZ

Ardından ıslak imzalı sandık tutanaklarının fotoğrafını çekip sisteme yükleyeceğiz. Daha hızlı ve güvenilir sonuç alacağız. Bu sefer seçim sonuçları için sabahlara kadar beklemeyeceğiz. En geç 4 saatte sonuçları almış olacağız. Her birinizden, yaşanabilecek olumsuzlukları telefonlarınızın kameralarıyla kayıt altına almanızı istiyorum. Olası provokasyonlara karşı da tedbirli olmak, bu seçimin omuzlarınıza yüklediği sorumluluklardan biridir. Hep birlikte omuz omuza, ‘Ankara kaybediliyor’ diye dört bir koldan iftiraya sarılanlara karşı sandıklara sahip çıkacağız. Tekrar altını çiziyorum; oylarımızı asla çaldırmayacağız. Kazanacağız ve Ankara’dan kirli siyaseti uzaklaştırıp, bu şehre hak ettiği bereket ve huzuru getireceğiz.”

AYNI ANDA 2 İLÇEDE HOLOGRAM MİTİNG

Mansur Yavaş, önceki akşam hologram teknolojisiyle aynı anda iki farklı ilçede miting yaptı. Çankaya Kuğulu Park’ta ve Yenimahalle Batıkent’te kurulan sahnelerde saat 20.00’de başlayan mitinglerde üç boyutlu olarak vatandaşlara seslenen Yavaş, projelerini anlattı. Kuğulu Park’taki bir bölümünü de, eşi Nursen Yavaş ile birlikte vatandaşların arasına karışarak izleyen Yavaş, şunları söyledi: “Gençlerin, teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi önceden keşfeden gençler olarak yetişmelerini istiyoruz. Bunun için iş adamlarıyla, gençlerle birlikte dünyadaki bütün parlak beyinleri buluşturmak istiyoruz” dedi.