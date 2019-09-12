Bu rampa demir atlılara nefes aldıracak

Metro istasyonlarına konulan rampaların bisiklet indirme ve çıkarmada büyük kolaylık sağladığını kaydeden Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, “Bisiklet için yapılan her şeyi her alanda destekliyoruz. Bisikletliler için iniş-çıkış eziyeti de bitmiş olacak” dedi.

BİSİKLET KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRACAK

Rampaların, kent içinde bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağına vurgu yapan Yumrutaş, “İlk etapta ODTÜ, Bilkent ve Hacettepeli üniversite öğrencilerinin kullandıkları Çayyolu Metrosu’nda rampaların hayata geçirilmesi, bisiklet kullanmayanlar için de özendirici bir gelişme, bisiklet kullanımını da yaygınlaştıracak. Bu rampaların yaygınlaştırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

PROTOKOL DE İMZALANMIŞTI

Kent genelinde 56 kilometre olarak uygulanacak bisiklet yolu projesi için geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Hacettepe, Bilkent, ODTÜ, Gazi ve Ankara üniversiteleri arasında protokol de imzalanmıştı. Buna göre hazırlanacak bisiklet yolu, Ümitköy Metro İstasyonu’ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergâhını takip ederek, Gazi Üniversitesi’nde son bulacak.