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Ankara Haberleri: Bu rampa demir atlılara nefes aldıracak

ANKARA HABERLERİ

Bu rampa demir atlılara nefes aldıracak

Cansu TİMUR
12.09.2019 - 14:56Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Çayyolu Metrosu hattında yer alan istasyonlara ‘bisiklet rampası’ koymaya başladı.

Cansu TİMUR

Metro istasyonlarına konulan rampaların bisiklet indirme ve çıkarmada büyük kolaylık sağladığını kaydeden Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, “Bisiklet için yapılan her şeyi her alanda destekliyoruz. Bisikletliler için iniş-çıkış eziyeti de bitmiş olacak” dedi.

Bu rampa demir atlılara nefes aldıracak

BİSİKLET KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRACAK 

Rampaların, kent içinde bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağına vurgu yapan Yumrutaş, “İlk etapta ODTÜ, Bilkent ve Hacettepeli üniversite öğrencilerinin kullandıkları Çayyolu Metrosu’nda rampaların hayata geçirilmesi, bisiklet kullanmayanlar için de özendirici bir gelişme, bisiklet kullanımını da yaygınlaştıracak. Bu rampaların yaygınlaştırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

PROTOKOL DE İMZALANMIŞTI

Kent genelinde 56 kilometre olarak uygulanacak bisiklet yolu projesi için geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Hacettepe, Bilkent, ODTÜ, Gazi ve Ankara üniversiteleri arasında protokol de imzalanmıştı. Buna göre hazırlanacak bisiklet yolu, Ümitköy Metro İstasyonu’ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergâhını takip ederek, Gazi Üniversitesi’nde son bulacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu rampa demir atlılara nefes aldıracak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Eylül 2019 tarihinde saat 14 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu rampa demir atlılara nefes aldıracak haberi güncellenecektir.

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