Bu laboratuvar fikri olan herkese açık

Teknoloji üretmek isteyen girişimciler Ankara Üniversitesi Teknokent Prototip Laboratuvarı’ndan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Laboratuvarı kullanarak deney yapmak veya projelerini test etmek isteyen girişimcilerin internet üzerinden randevu almaları yeterli. Girişimcilikte yüksek teknoloji kullanımını artırmak amacıyla kurulan laboratuvar, fikirlerin tasarıma, tasarımların da ticari ürünlere dönüşmesine zemin hazırlanıyor. Ankara Üniversitesi ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde kurulan laboratuvarda 4 farklı alanda girişimcilere teknik ve çalışma ortamı desteği sağlanıyor. Aynı proje kapsamında gelişim sürecindeki ürünlerin ticarileştirmesi için eğitim ve danışmanlık desteği de veriliyor.



TASARLA-TEST ET-ONAYLA

Proje kapsamında kurulan altyapı 4 ana laboratuvardan oluşuyor. 3B Üretim ve Ölçüm Laboratuvarı’nda 3 boyutlu üretim teknolojileri ile makine, teçhizat, tarım ve sağlık sektörlerinde ihtiyaç duyulan karmaşık geometrili parça prototiplerinin oluşturulması amaçlanıyor. Elektronik laboratuvarında ise, yazılım, bilişim sektörleri başta olmak üzere girişimcilerin ürünlerinde kullandıkları devreler ile kontrol sistemleri tasarlalanarak test edilebiliyor.





ÜRETİM HIZLI MALİYET DÜŞÜK

Mekanik Laboratuvar’da ise girişimciler konvansiyonel üretim teknolojileri ile üretilmesi gereken parçaların prototiplerini imalat firmalarına maliyet hizmeti ödemeden üretebiliyor. Biyokimya Laboratuvarı’nda ise tarım, hayvancılık, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere mekanik ve elektronik üretim ve ölçüm sistemleriyle destek sağlanıyor.

HEDEFİMİZ GENÇLER

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, teknoloji geliştirmek isteyen ve yeni fikirleri olan gençlere çağrı yaparak, “Bizim asıl hedefimiz gençler. Buraya gelsinler, fikirlerini, düşüncelerini burada cihazlarla ve onlara yol gösterecek teknik arkadaşlarla beraber hayata geçirmeye çalışsınlar. Bazen bir vida, bazen de bitkisel bir tohum geliştirme bile olabilir. Hedefimiz girişimcilikte yüksek teknoloji kullanımını artırmak” dedi.