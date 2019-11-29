Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Bu laboratuvar fikri olan herkese açık

Ankara Haberleri: Bu laboratuvar fikri olan herkese açık

ANKARA HABERLERİ

Bu laboratuvar fikri olan herkese açık

Doğahan GİRİTLİOĞLU
29.11.2019 - 15:05 |Son Güncelleme :

Yenilikçi bir fikri olan ve teknoloji üretmek isteyen bütün girişimciler Ankara Üniversitesi Teknokent Prototip Laboratuvarı’ndan ücretsiz faydalanabiliyor. Yüksek teknoloji alt yapısına sahip laboratuvarda ürün prototipi çıkarmanın yanı sıra deney ve test çalışmaları da yürütülebiliyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Teknoloji üretmek isteyen girişimciler Ankara Üniversitesi Teknokent Prototip Laboratuvarı’ndan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Laboratuvarı kullanarak deney yapmak veya projelerini test etmek isteyen girişimcilerin internet üzerinden randevu almaları yeterli. Girişimcilikte yüksek teknoloji kullanımını artırmak amacıyla kurulan laboratuvar, fikirlerin tasarıma, tasarımların da ticari ürünlere dönüşmesine zemin hazırlanıyor. Ankara Üniversitesi ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde kurulan laboratuvarda 4 farklı alanda girişimcilere teknik ve çalışma ortamı desteği sağlanıyor. Aynı proje kapsamında gelişim sürecindeki ürünlerin ticarileştirmesi için eğitim ve danışmanlık desteği de veriliyor.

Bu laboratuvar fikri olan herkese açık
TASARLA-TEST ET-ONAYLA

Proje kapsamında kurulan altyapı 4 ana laboratuvardan oluşuyor. 3B Üretim ve Ölçüm Laboratuvarı’nda 3 boyutlu üretim teknolojileri ile makine, teçhizat, tarım ve sağlık sektörlerinde ihtiyaç duyulan karmaşık geometrili parça prototiplerinin oluşturulması amaçlanıyor. Elektronik laboratuvarında ise, yazılım, bilişim sektörleri başta olmak üzere girişimcilerin ürünlerinde kullandıkları devreler ile kontrol sistemleri tasarlalanarak test edilebiliyor.

Bu laboratuvar fikri olan herkese açık

ÜRETİM HIZLI MALİYET DÜŞÜK

Mekanik Laboratuvar’da ise girişimciler konvansiyonel üretim teknolojileri ile üretilmesi gereken parçaların prototiplerini imalat firmalarına maliyet hizmeti ödemeden üretebiliyor. Biyokimya Laboratuvarı’nda ise tarım, hayvancılık, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere mekanik ve elektronik üretim ve ölçüm sistemleriyle destek sağlanıyor.

Bu laboratuvar fikri olan herkese açık

HEDEFİMİZ GENÇLER

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, teknoloji geliştirmek isteyen ve yeni fikirleri olan gençlere çağrı yaparak, “Bizim asıl hedefimiz gençler. Buraya gelsinler, fikirlerini, düşüncelerini burada cihazlarla ve onlara yol gösterecek teknik arkadaşlarla beraber hayata geçirmeye çalışsınlar. Bazen bir vida, bazen de bitkisel bir tohum geliştirme bile olabilir. Hedefimiz girişimcilikte yüksek teknoloji kullanımını artırmak” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu laboratuvar fikri olan herkese açık hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2019 tarihinde saat 15 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu laboratuvar fikri olan herkese açık haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yapay zekayla çalışan protez kol üretti

Yapay zekayla çalışan protez kol üretti

Şehidin adı anaokulunda yaşayacak

Şehidin adı anaokulunda yaşayacak

Ticari araçlarda kış lastiği dönemi başlıyor

Ticari araçlarda kış lastiği dönemi başlıyor

Kış yolculuğunda hayati uyarılar

Kış yolculuğunda hayati uyarılar

Seferberlik 10 bin ağaçla başladı

Seferberlik 10 bin ağaçla başladı

Sahnede devleşmeyi istiyorum

Sahnede devleşmeyi istiyorum

Basın turnuvasında heyecan sürüyor

Basın turnuvasında heyecan sürüyor

Birlik çağrısı

Birlik çağrısı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

30 Kasım 2019, Cumartesi
  • İmsak
    06:13
  • Güneş
    07:42
  • Öğle
    12:42
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:32
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.