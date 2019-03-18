Bu karavanda iş var

‘Bu Girişim Toplum İçin’ sloganıyla üniversiteli gençleri sosyal girişimcilik ve Erasmus konularında bilgilendiren Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları, yaptıkları çalışmayı Hürriyet Ankara’ya anlattı. Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarından Zeynep Tuğba Şavlı, “‘Sosyal Girişim Ankara’ adı altında bir platform kurduk ve bu platformun bir parçası olarak da üniversiteleri gezerek, sosyal girişimciliği anlatıyoruz. Gittiğimiz üniversitelerde gençler bize iş fikirlerini anlatıyor. Programımızın öncelikleri arasında eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yaşlılar, çocuklar ve gençler, mülteci göçmenler gibi konular var. Amacımız, bir şeyler yapmak isteyen ama ne yapacağını bilmeyen gençleri eğitim ve uzmanlık desteğiyle güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ

Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarından Ecem Pınar Urhan ise özetle şunları söyledi: “Üniversiteleri geziyor olmamızın esas sebeplerinden birisi de gençlerin toplumda gördükleri sosyal bir sorunu, sosyal girişimcilik iş modelini kullanarak çözümlemeleri ve yarışma programımıza katılım sağlamaları. Kazananlar için ödüller var. Ekipler, buraya bir fikirle gelmişken aslında iş planıyla ayrılacaklar. Şayet ödülü kazanırlarsa da ilk yatırım destekleri olacak. Hem toplumsal faydayı üretebilecekleri hem de para kazanabilecekleri çok güzel bir iş modeli var ve bu konuda da farkındalık yaratmak istiyoruz.”

Sosyal Girişimcilik Karavanı, 4 Nisan’a kadar üniversiteleri gezmeye devam edecek.

NE ZAMAN NEREDELER

Şimdiye kadar 6 üniversite gezen Sosyal Girişimcilik Karavanı’nın kalan programı şöyle:

18-19 Mart: Başkent Üniversitesi

20-21 Mart: Çankaya Üniversitesi

22 Mart: TED Üniversitesi

25-26 Mart: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

27-28 Mart: Hacettepe Üniversitesi

29 Mart: TOBB Üniversitesi

Sosyal girişimcilik programına katılan gençler, eğitim ve mentorluk destekleri alarak, programın sonunda toplum için değer üretecek fikirler geliştirecek. 31 Mart’a kadar başvurular devam edecek. Yarışmanın sonucunda birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin lira ödül verilecek.