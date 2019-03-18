Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Bu karavanda iş var

Ankara Haberleri: Bu karavanda iş var

ANKARA HABERLERİ

Bu karavanda iş var

Ayça Gözde ÇETİN
18.03.2019 - 09:11Son Güncelleme :

Ankara Kalkınma Ajansı’nın ‘sosyal girişimciliği tanıtmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak’ amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yola çıkan Sosyal Girişimcilik Karavanı, kentteki 12 üniversiteyi tek tek geziyor.

Ayça Gözde ÇETİN

‘Bu Girişim Toplum İçin’ sloganıyla üniversiteli gençleri sosyal girişimcilik ve Erasmus konularında bilgilendiren Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları, yaptıkları çalışmayı Hürriyet Ankara’ya anlattı. Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarından Zeynep Tuğba Şavlı, “‘Sosyal Girişim Ankara’ adı altında bir platform kurduk ve bu platformun bir parçası olarak da üniversiteleri gezerek, sosyal girişimciliği anlatıyoruz. Gittiğimiz üniversitelerde gençler bize iş fikirlerini anlatıyor. Programımızın öncelikleri arasında eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yaşlılar, çocuklar ve gençler, mülteci göçmenler gibi konular var. Amacımız, bir şeyler yapmak isteyen ama ne yapacağını bilmeyen gençleri eğitim ve uzmanlık desteğiyle güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ

Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarından Ecem Pınar Urhan ise özetle şunları söyledi: “Üniversiteleri geziyor olmamızın esas sebeplerinden birisi de gençlerin toplumda gördükleri sosyal bir sorunu, sosyal girişimcilik iş modelini kullanarak çözümlemeleri ve yarışma programımıza katılım sağlamaları. Kazananlar için ödüller var. Ekipler, buraya bir fikirle gelmişken aslında iş planıyla ayrılacaklar. Şayet ödülü kazanırlarsa da ilk yatırım destekleri olacak. Hem toplumsal faydayı üretebilecekleri hem de para kazanabilecekleri çok güzel bir iş modeli var ve bu konuda da farkındalık yaratmak istiyoruz.”

Bu karavanda iş var

Sosyal Girişimcilik Karavanı, 4 Nisan’a kadar üniversiteleri gezmeye devam edecek.

NE ZAMAN NEREDELER

Şimdiye kadar 6 üniversite gezen Sosyal Girişimcilik Karavanı’nın kalan programı şöyle:

18-19 Mart: Başkent Üniversitesi

20-21 Mart: Çankaya Üniversitesi

22 Mart: TED Üniversitesi

25-26 Mart: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

27-28 Mart: Hacettepe Üniversitesi

29 Mart: TOBB Üniversitesi

Bu karavanda iş var

Sosyal girişimcilik programına katılan gençler, eğitim ve mentorluk destekleri alarak, programın sonunda toplum için değer üretecek fikirler geliştirecek. 31 Mart’a kadar başvurular devam edecek. Yarışmanın sonucunda birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin lira ödül verilecek.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu karavanda iş var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Mart 2019 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu karavanda iş var haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Sevgimizi kaybediyoruz

Sevgimizi kaybediyoruz
150 bekçi alınacak

150 bekçi alınacak

Break dansın ‘en iyi’leri belli oldu

Break dansın ‘en iyi’leri belli oldu

Bugüne kadar yaptıklarımız karnemiz

Bugüne kadar yaptıklarımız karnemiz

Mamak ‘Kelebekler Diyarı’ olacak

Mamak ‘Kelebekler Diyarı’ olacak

Dezavantajlı bireylere toplum merkezi sözü

Dezavantajlı bireylere toplum merkezi sözü

Kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz

Kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.