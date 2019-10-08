Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Bu güzelliğe sahip çıkalım

Ankara Haberleri: Bu güzelliğe sahip çıkalım

ANKARA HABERLERİ

Bu güzelliğe sahip çıkalım

Haşim KILIÇ
08.10.2019 - 09:43Son Güncelleme :

AB büyükelçileri, Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası etkinlikleri kapsamında, Mogan Gölü’nde düzenlenen plaj temizleme etkinliğine katıldı. Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, “Mogan Gölü Ankara’nın en güzel doğal varlıklarından biri. Bu güzelliğe sahip çıkmalıyız” dedi.

Haşim KILIÇ

Christian Berger

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası etkinlikleri kapsamında, dün düzenledi.

Bu güzelliğe sahip çıkalım

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Çekya Büyükelçisi Pavel Kafka, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinnes, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Malta Büyükelçisi Carmel Vassalo, Hollanda Büyükelçisi Marjenne de Kwaasteniet’in de aralarımda bulunduğu AB Büyükelçileri, çeşitli okullardan 100’e yakın ilköğretim öğrencisi ve doğaseverler katıldı. Büyükelçiler, Mogan Gölü kenarındaki piknik alanında bulunan çöpleri temizledi.

Bu güzelliğe sahip çıkalım

GERİDE ÇÖPLERİNİZİ BIRAKMAYIN

Hollanda Büyükelçisi Kwaasteniet, ülkesinde bisiklet kullanımın oldukça yoğun olduğunu, bunun da çevre temizliğine katkı sağladığını belirtti. Kwaasteniet, insanları çevre temizliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırırken “Lütfen geride çöplerinizi bırakmayın” çağrısında bulundu. Georges Faber ise çevreye sahip çıkmanın önemine değinerek, “Mogan Gölü Ankara’nın en güzel doğal varlıklarından biri. Bu güzelliğe sahip çıkmalıyız” dedi.

Bu güzelliğe sahip çıkalım

MİLYONLARCA PLASTİK DENİZLERE ATILIYOR

Chrıstıan Berger, “Bu önemli bir gün. Çevreyi korumanın öneminin altını çiziyoruz. Biz insanlar çevre kirliliğine katkıda bulunuyoruz. Her yıl AB’de 400 bin kişi çevresel etkilerden dolayı hayatını kaybediyor. Her yıl milyonlarca plastik denizlere atılıyor ve bu sonra tekrar bize geliyor. AB en çok kullanılan 10 plastik ürüne yasak getirdi. Plastik çatal ve bardak gibi” diye konuştu.

Bu güzelliğe sahip çıkalım

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu güzelliğe sahip çıkalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ekim 2019 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu güzelliğe sahip çıkalım haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Beytepe’ye beş otobüs

Beytepe’ye beş otobüs

Muhtarlara çalışma ofisi

Muhtarlara çalışma ofisi

571 konut temizlendi

571 konut temizlendi

Herkesin dikili bir ağacı olsun

Herkesin dikili bir ağacı olsun

Destek gelmezse aday değilim

Destek gelmezse aday değilim

Sokak hayvanları sahipsiz değil

Sokak hayvanları sahipsiz değil

Endüstri 4.0’a uygun tesis

Endüstri 4.0’a uygun tesis

Marketlere sınırlandırma getirilmeli

Marketlere sınırlandırma getirilmeli

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

08 Ekim 2019, Salı
  • İmsak
    05:21
  • Güneş
    06:44
  • Öğle
    12:41
  • İkindi
    15:54
  • Akşam
    18:29
  • Yatsı
    19:46
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.