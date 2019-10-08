Bu güzelliğe sahip çıkalım

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası etkinlikleri kapsamında, dün düzenledi.







AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Çekya Büyükelçisi Pavel Kafka, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinnes, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Malta Büyükelçisi Carmel Vassalo, Hollanda Büyükelçisi Marjenne de Kwaasteniet’in de aralarımda bulunduğu AB Büyükelçileri, çeşitli okullardan 100’e yakın ilköğretim öğrencisi ve doğaseverler katıldı. Büyükelçiler, Mogan Gölü kenarındaki piknik alanında bulunan çöpleri temizledi.







GERİDE ÇÖPLERİNİZİ BIRAKMAYIN

Hollanda Büyükelçisi Kwaasteniet, ülkesinde bisiklet kullanımın oldukça yoğun olduğunu, bunun da çevre temizliğine katkı sağladığını belirtti. Kwaasteniet, insanları çevre temizliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırırken “Lütfen geride çöplerinizi bırakmayın” çağrısında bulundu. Georges Faber ise çevreye sahip çıkmanın önemine değinerek, “Mogan Gölü Ankara’nın en güzel doğal varlıklarından biri. Bu güzelliğe sahip çıkmalıyız” dedi.







MİLYONLARCA PLASTİK DENİZLERE ATILIYOR



Chrıstıan Berger, “Bu önemli bir gün. Çevreyi korumanın öneminin altını çiziyoruz. Biz insanlar çevre kirliliğine katkıda bulunuyoruz. Her yıl AB’de 400 bin kişi çevresel etkilerden dolayı hayatını kaybediyor. Her yıl milyonlarca plastik denizlere atılıyor ve bu sonra tekrar bize geliyor. AB en çok kullanılan 10 plastik ürüne yasak getirdi. Plastik çatal ve bardak gibi” diye konuştu.







