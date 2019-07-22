Ankara’da bazı köprülü kavşaklar ile ana yollar arasında yayaların geçişlerini sağlayan demir merdivenli geçitler, buraları kullanan vatandaşlar için adeta eziyete dönüşüyor. Merdivenleri kullanarak üst köprüye çıkmak veya aşağıya inmek isteyen yayaların karşısına beton ya da demir bariyerler ile köprü korkulukları çıkıyor. Yayalar, engellerin üzerinden atlayarak geçmek zorunda kalırken, yollarda kaldırım olmaması da yeni bir tehlikeye davetiye çıkarıyor.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN

Çıkmanın da inmenin de eziyete dönüştüğü üst geçitleri gören vatandaşlar, “Güler misin ağlar mısın” diyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden demir merdivenler için düzenleme talebinde bulunan vatandaşlar şunları söyledi:

SÜRPRİZ SON YAŞATIYOR

“Engelli, yaşlı veya çocuklu insanların buralardan geçmesi mümkün değil. Adeta sürpriz son yaşatıyor. Merdivenleri çıkıyorsunuz karşınıza bir anda demir korkuluk çıkıyor. Kaldırım olmaması da ayrı bir sorun.

BELEDİYE DÜZENLEMELİ

Bu geçitlerden atlayabilen geçer. Çok kullanılmadıkları için bu halde bırakılmış gibi. Ne olursa olsun yapıldıysa böyle kalmamalı. Büyükşehir Belediyesi buralarda yaya geçişlerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapmalı.”

ÜÇ KAVŞAKTA ÜÇ ENGEL

Kentin üç farklı noktasında yer alan ve yayalara “Güler misin ağlar mısın” dedirten merdivenli geçitler şöyle:

Bilkent Köprüsü: Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin yanında yer alan ve Bilkent Bulvarı’na iniş-çıkış için kullanılan merdivenin çıkışına demir korkuluk denk geliyor. Demirlerin üzerinden atlamak zorunda kalan yayalar, kaldırım olmayan yolda ilerliyor.

Şaşmaz Kavşağı: Şaşmaz Kavşağı’ndan Türk Kızılayı Caddesi ile Ankara Bulvarı’na çıkış ve iniş için kullanılan merdivenin de çıkışında demir korkuluk bulunuyor. Kaldırımın olmadığı bu alandaki geçidi kullanan yayalar demirlerden atlamak zorunda kalıyor. Şaşmaz Bulvarı’ndan geçidi kullanmak isteyen yayalara ayrıca yol kenarındaki demir bariyer engeli de çıkıyor.

AOÇ Köprülü Kavşağı: Ankara Bulvarı’ndan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’na geçiş için kullanılan merdivenin ise çıkışındaki korkuluklar kesilerek düzenleme yapılmış ancak Ankara Bulvarı’ndan bu geçidi kullanmak isteyenler de beton bariyerlerden atlamak zorunda.