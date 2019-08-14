Kurban atıklarını Ankara Çayı’na attılar

Başkent’te bazı duyarsız vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda kestikleri büyübaş ve küçükbaş hayvanların atıklarını ve derilerini Ankara Çayı’na attı. Suyun akıntısında sürüklenen atıklar, Varlık Mahallesi’ndeki tarihi Akköprü’nün ayağına takıldı. Kurban atıkları ve çöpler çevrede kötü kokuya neden olurken çaya atılan atıklar arasında küçükbaş hayvan ölüsünün olması ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Akköprü’de ortaya çıkan manzaraya tepki gösteren vatandaşlar kurban atıklarını çaya atanların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Köprüden günde binlerce kişinin geçtiğine dikkat çeken bir vatandaş şunları söyledi:

HAYVAN ÖLÜSÜ BİLE ATILMIŞ





“Sorumsuz ve duyarsız kişiler, kestikleri kurbanların iç organlarını toprağa gömmek yerine çayın içerisine atmışlar. Ankara Çayı zaten kirli akıyor, zaman zaman çöpler de atılıyor. Kurban Bayramı’nın ardından ortaya çıkan manzara bu çöplerle birlikte su üstünde yüzen işkembeler, bağırsaklar, deriler oldu. Küçükbaş bir hayvanın ölüsünü bile atmışlar. Gerçekten bu kadarına da pes diyoruz.

TESPİT EDİP CEZALANDIRMALI

Köprüyü her gün binlerce insan kullanıyor. Kokudan geçilmiyor. Bu atıklar çayın içinde akıntıya kapılıp gidiyor, geçtiği her yerde hastalık riski yaratıyor. Bu yapılan, sevaptan çok günahtır. Bu rezillik, duyarsızlık kabul edilemez. Çaya ulaşılabilen noktalar belli. Büyükşehir Belediyesi bu kirliliğe neden olanları tespit edip cezalandırmalı. Başkent’in ortasında böyle bir görüntü yakışık almıyor.”

ASKİ ‘ATMAYIN’ DİYE UYARMIŞTI

ASKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurban atıklarını kanalizasyon hatları ile dere yataklarına atmamaları konusunda uyarmıştı. Genel Müdür Cumali Kınacı, şunları söylemişti: “Ne yazık ki sıklıkla uyarmamıza rağmen bazı duyarsız vatandaşlar, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları ile dere yataklarına çöp atmakta bir sakınca görmüyor. Oysa tıkanan kanalizasyonların taşması ile dere yataklarının kirlenmesi sonucunda ortaya çıkan durum halk sağlığını tehdit edecek riskleri de beraberinde getiriyor. Kurban atıklarının da kanallara atılmasına tanık oluyoruz. Kurban atıklarının hatlara atılması sonucunda kanallar tıkanıyor, büyük zararlar meydana geliyor. Yağış durumunda atıklarla tıkanan hatlardan dolayı ciddi su baskınları yaşanıyor.”