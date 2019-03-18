Bu destan unutulmaz

Ankara Valisi Vasip Şahin, beraberindeki heyet, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Şahin ve beraberindekiler saygı duruşunun ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Vali Şahin, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne özetle şunları yazdı:

“Büyük Atatürk, bir bağımsızlık destanı olan Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız. Şahsınızda tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”

ŞEHİTLER KABRİ BAŞINDA ANILDI

Cebeci Şehitliği’ndeki anma törenine Vali Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile çok sayıda şehit yakını ile polis, asker ve Ankaralılar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehit yakınları da evlatlarının kabir başında dualar okudu.

KABİRLERE KARANFİL BIRAKTI

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Cebeci Şehitliği’nde, şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı.

667 KİLOMETRE PEDALLADI

ANKARA’da yaşayan 74 yaşındaki Fahri Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi törenlerine katılmak için 13’ü kesintisiz olmak üzere 16 yıldır bisikletiyle Gelibolu Yarımadası’na gidiyor. Bu sene de 4 gün pedal çevirerek bölgeye ulaşan Yılmaz, her yıl Çanakkale’ye gidip şehitlere borcunu manevi anlamda ödemeye çalıştığını söyledi. Günlük ortalama 150 kilometre pedallayarak Çanakkale’ye ulaştığını dile getiren Yılmaz, “Ölene kadar buraya gelmek istiyorum” dedi.