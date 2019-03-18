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Ankara Haberleri: Bu destan unutulmaz

ANKARA HABERLERİ

Bu destan unutulmaz

Hürriyet Haber
18.03.2019 - 14:30Son Güncelleme :

Ankara Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği’nde anma ve tören programları düzenlendi.

Hürriyet Haber

Ankara Valisi Vasip Şahin, beraberindeki heyet, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Şahin ve beraberindekiler saygı duruşunun ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Vali Şahin, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne özetle şunları yazdı:

“Büyük Atatürk, bir bağımsızlık destanı olan Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız. Şahsınızda tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”

ŞEHİTLER KABRİ BAŞINDA ANILDI

Cebeci Şehitliği’ndeki anma törenine Vali Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile çok sayıda şehit yakını ile polis, asker ve Ankaralılar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehit yakınları da evlatlarının kabir başında dualar okudu.

Bu destan unutulmaz

KABİRLERE KARANFİL BIRAKTI

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Cebeci Şehitliği’nde, şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı.

Bu destan unutulmaz

667 KİLOMETRE PEDALLADI

ANKARA’da yaşayan 74 yaşındaki Fahri Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi törenlerine katılmak için 13’ü kesintisiz olmak üzere 16 yıldır bisikletiyle Gelibolu Yarımadası’na gidiyor. Bu sene de 4 gün pedal çevirerek bölgeye ulaşan Yılmaz, her yıl Çanakkale’ye gidip şehitlere borcunu manevi anlamda ödemeye çalıştığını söyledi. Günlük ortalama 150 kilometre pedallayarak Çanakkale’ye ulaştığını dile getiren Yılmaz, “Ölene kadar buraya gelmek istiyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu destan unutulmaz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Mart 2019 tarihinde saat 14 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu destan unutulmaz haberi güncellenecektir.

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