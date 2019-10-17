Bu çeşmeden çorba akıyor

Üniversiteler bölgesinde 2 noktada ve Park Eymir Toplu Konutlar meydanında, hafta içi her gün sıcak çorba dağıtılıyor.
Günün erken saatlerinde, vatandaşlara eşi Yeşim Şimşek ile birlikte sıcak çorba ikramında bulunan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı’nda yaklaşık 25 bin öğrencimiz var. Bu nedenle göreve gelir gelmez, ‘İkram Çeşmesi’ni faaliyet geçirmeye karar verdik. Günlük bin kişiye gönüller ısınsın diye sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkram çeşmesi’nden günlük 2 bin vatandaşımızın faydalanması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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