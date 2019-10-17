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Ankara Haberleri: Bu çeşmeden çorba akıyor

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Bu çeşmeden çorba akıyor

Hürriyet Haber
17.10.2019 - 15:15 |Son Güncelleme :

Gölbaşı Belediyesi’nin ‘İkram Çeşmeleri’, ilçe sakinlerinin ilgisini topluyor.

Hürriyet Haber

Üniversiteler bölgesinde 2 noktada ve Park Eymir Toplu Konutlar meydanında, hafta içi her gün sıcak çorba dağıtılıyor.
Günün erken saatlerinde, vatandaşlara eşi Yeşim Şimşek ile birlikte sıcak çorba ikramında bulunan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı’nda yaklaşık 25 bin öğrencimiz var. Bu nedenle göreve gelir gelmez, ‘İkram Çeşmesi’ni faaliyet geçirmeye karar verdik. Günlük bin kişiye gönüller ısınsın diye sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkram çeşmesi’nden günlük 2 bin vatandaşımızın faydalanması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bu çeşmeden çorba akıyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu çeşmeden çorba akıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ekim 2019 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu çeşmeden çorba akıyor haberi güncellenecektir.

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