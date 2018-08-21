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Ankara Haberleri: Bu bayram da tarlada geçti

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Bu bayram da tarlada geçti

Hüseyin YİĞİNER/AA
21.08.2018 - 15:14Son Güncelleme :

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik tarım işçileri, Kurban Bayramı’nı Çubuk’ta turşuluk sebze üretiminin yapıldığı tarlalarda çalışarak geçiriyor.

Hüseyin YİĞİNER/AA

Çubuk’ta turşuluk sebze üretiminin yapıldığı tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri, Kurban Bayramı'nı memleketlerinden yaklaşık 850 kilometre uzakta gurbette çalışarak geçiriyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen işçiler, geçimlerini sağlamak için yüksek hava sıcaklıkları ve zor yaşam koşullarına rağmen yılın 6 ayında sebze tarlalarında ter döküyor. Mevsimlik işçilerden üniversite mezunu Maruf Karteş, çocukluğundan itibaren hiçbir bayramı memleketinde geçirmediğini söyledi. Karteş, “Biz de isterdik bayram kutlamayı ama çalışmamız gerekiyor” dedi.

Bu bayram da tarlada geçti

EKMEK PARASI İÇİN GELİYORUZ

İklimlendirme, soğutma ve doğalgaz teknolojisi bölümü mezunu olduğunu kaydeden Karteş, “Mesleğim ile ilgili iş bulamadığım için ailem ile burada çalışıyorum. Biz de bayrammış, değilmiş fark etmiyor. Her gün çalışıyoruz” diye konuştu. Habibe Karteş de "Maddi durumumuz iyi olmadığı için buralara gelip çalışıyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında buradayız. Bayramda da çalışıyoruz, burada kutluyoruz. Zor bir duygu. Şimdi kendi memleketinde olsan, bayramını sevdiklerinle beraber geçirirsin. Olmadı işte, ekmek parası için buralara geliyoruz. Evimizden, yurdumuzdan uzakta buruk bir bayram geçiriyoruz ama çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu bayram da tarlada geçti

YAŞITLARIMIZ GİBİ GEÇİRMEK İSTERDİK

İşçilerden Ferhat Gündoğmuş da “Biz bayram tatil demeden hep çalışarak zamanımızı geçiriyoruz. Burada kazandıklarımızı da eğitimlerimiz için harcıyoruz. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Yaşıtlarımız gibi bir bayram geçirmek isterdik ama biz daha öyle bir bayram hiç görmedik ama yine de sağlık olsun” derken işlerinin çok zor olduğunu, evlerinden uzakta zor koşullarında yaşadıklarını anlatan Bilgehan Demir de “Burada kazandığımız parayla okul masraflarımızı çıkarıyoruz ve ailelerimize de maddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımızın büyük bir kısmı tarlada çalışarak geçiyor. Zorlukla geçiyor ama bunlardan da bir ders çıkartıyoruz. Bunları biz yaşadığımız için ileride çocuklarımıza yaşatmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

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