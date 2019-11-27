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Ankara Haberleri: Bu ayıba son vermeliyiz

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Bu ayıba son vermeliyiz

Hürriyet Haber
27.11.2019 - 09:10 |Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi’nin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’ne üye kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı fakındalık yaratmak için ‘Kadın’ konulu sergi açtı.

Hürriyet Haber

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki sergide satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelir, şiddet mağduru kadınlara destek amaçlı kullanılacak. Serginin açılışını gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeli, bu ayıba el birliğiyle son vermeliyiz” dedi.

Bu ayıba son vermeliyiz
80 kadının 150 eseri yer aldığı sergi 2 Aralık’a kadar açık olacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu ayıba son vermeliyiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu ayıba son vermeliyiz haberi güncellenecektir.

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