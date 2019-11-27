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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu ayıba son vermeliyiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu ayıba son vermeliyiz haberi güncellenecektir.