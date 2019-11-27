Bu ayıba son vermeliyiz

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki sergide satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelir, şiddet mağduru kadınlara destek amaçlı kullanılacak. Serginin açılışını gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeli, bu ayıba el birliğiyle son vermeliyiz” dedi.
80 kadının 150 eseri yer aldığı sergi 2 Aralık’a kadar açık olacak.
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