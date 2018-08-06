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Ankara Haberleri: Bu ağalığın bedeli ölçülmez

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Bu ağalığın bedeli ölçülmez

Murat YILMAZ
06.08.2018 - 17:03Son Güncelleme :

Çamlıdere’de 50 yıldır düzenlenen geleneksel Çamlıdere Festivali’nde bu yıl güreş ağalığına down sendromlu Serdar Şahin seçildi. Aluçdağı Milli Parkı’nda hafta sonu iki gün boyunca devam eden festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Murat YILMAZ

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın teklifi ve Belediye Meclisi kararıyla ilçede yaşayan ve hayali güreş ağası olmak olan down sendromlu Serdar Şahin, festivalde Aluçdağı Yağlı Güreşleri’nde ağalık koltuğuna oturdu. Ağalık kıyafetini giyerek alanı gezen Şahin, yoğun ilgi gördü.

BU YIL AÇIK ARTIRMA YAPILMADI

Hayali gerçekleşen Serdar Şahin, büyük mutluluk yaşadı. Normalde açık artırma ile bedeli 200 bin TL’ye kadar yükselen ağalık için bu yıl açık artırma yapmadıklarını belirten Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Bu yılki ağalığın bedeli ölçülmez” dedi. Serdar Şahin’in ilçede ‘Serdar ağa’ olarak bilindiğini de belirten Başkan Can şöyle konuştu:

EN GÜZEL MESAJI VERMİŞ OLDUK

“Bir festivali daha ağız tadıyla, övünülecek bir katılımcı sayısı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarım asırdır geleneğimizi devam ettiriyoruz. Güreş müsabakasında down sendromlu Çamlıdereli bir gencimizin hayallerini gerçekleştirerek yağlı güreşlerimizin ağası yaptık. Bu bizim için en büyük mutluluk ve sevinç oldu. Festivalimize katılanlar da Serdar ağaya büyük ilgi gösterdi. Down sendromlu kardeşlerimizi de unutmadığımız engelleri kaldırdığımızı belirterek en güzel mesajı da vermiş olduk.”

Festivale katılan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara milletvekilleri de Serdar Şahin’i tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

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